Connect with us

Saudi Arabia

സഊദി കസ്റ്റംസ് തുറമുഖങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒരാഴ്ചക്കിടെ 957 കള്ളക്കടത്ത് വസ്തുക്കള്‍ പിടികൂടി

81 തരം മയക്കുമരുന്നുകള്‍, 454 നിരോധിത വസ്തുക്കള്‍, 1,852 തരം പുകയില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും, മൂന്ന് തരം കറന്‍സികള്‍, 19 തരം ആയുധങ്ങളും അനുബന്ധ വസ്തുക്കളുമാണ് പിടികൂടിയത്

Published

Dec 20, 2025 9:59 pm |

Last Updated

Dec 20, 2025 9:59 pm

റിയാദ്  | സഊദി കസ്റ്റംസ് തുറമുഖങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒരാഴ്ചക്കിടെ കര, നാവിക, വ്യോമ തുറമുഖങ്ങളില്‍ നിന്ന് 957 കള്ളക്കടത്ത് വസ്തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതായി സഊദി സക്കാത്ത്, നികുതി, കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു

81 തരം മയക്കുമരുന്നുകള്‍, 454 നിരോധിത വസ്തുക്കള്‍, 1,852 തരം പുകയില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും, മൂന്ന് തരം കറന്‍സികള്‍, 19 തരം ആയുധങ്ങളും അനുബന്ധ വസ്തുക്കളുമാണ് പിടികൂടിയത്. എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെയും തുടര്‍ച്ചയായ സഹകരണത്തിലൂടെയും ഏകോപനത്തിലൂടെയും സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിയിലും കയറ്റുമതിയിലും കസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതമാണെന്ന് അതോറിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാത്രിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ബസ് നിര്‍ത്തിയില്ല; കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടറെ സര്‍വീസില്‍ നിന്നും നീക്കി

Kerala

കാസര്‍കോട് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന വയോധിക വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

Saudi Arabia

മയക്ക് മരുന്ന് കടത്ത്; സഊദിയില്‍ വിദേശിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി

Saudi Arabia

സഊദി കസ്റ്റംസ് തുറമുഖങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒരാഴ്ചക്കിടെ 957 കള്ളക്കടത്ത് വസ്തുക്കള്‍ പിടികൂടി

Ongoing News

റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പ്രവര്‍ത്തനം സാധാരണ നിലയില്‍

Kerala

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍; കാസര്‍കോട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

Kerala

സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമിരിക്കെ നിയുക്ത പഞ്ചായത്തംഗം മരിച്ചു