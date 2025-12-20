Connect with us

Kerala

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍; കാസര്‍കോട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

. രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് നല്‍കിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Published

Dec 20, 2025 9:47 pm |

Last Updated

Dec 20, 2025 9:49 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി |  കാസര്‍കോട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനായി ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളും പ്രളയ പ്രവചന ശൃംഖലകളും വികസിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു. രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് നല്‍കിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍:
അത്യാധുനിക ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍: നിലവിലുള്ള ഉപഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ, പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ അതീവ കൃത്യതയോടെ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന നാലാം തലമുറ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ അഞ്ച് മുതല്‍ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ തത്സമയ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും. ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രളയങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി അറിയാന്‍ സഹായിക്കും.

വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ നിരീക്ഷണം: കൊച്ചിയിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ, മംഗളൂരുവിലെ അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് വടക്കന്‍ കേരളമുള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെ എണ്‍പത്തിയേഴ് ശതമാനം ഭാഗവും നിലവില്‍ ഇത്തരം നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാണ്. വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കും.

പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ്: കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനുമായി ചേര്‍ന്ന് ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് വരെ പ്രളയ സാധ്യത അറിയിക്കുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ വഴി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

കാലാവസ്ഥാ മിഷന്‍: ഭാരതത്തെ കാലാവസ്ഥാ സുരക്ഷിത രാഷ്ട്രമാക്കുന്നതിനായി ‘മിഷന്‍ മൗസം’ എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതുവഴി ഹ്രസ്വകാല കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

നേട്ടങ്ങള്‍: കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടെ പ്രവചനങ്ങളുടെ കൃത്യതയില്‍ മുപ്പത് മുതല്‍ നാല്‍പ്പത് ശതമാനം വരെ വര്‍ദ്ധനവുണ്ടായി. ഇതുവഴി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലെ മരണസംഖ്യയും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചു.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാന്‍ തീരദേശവാസികള്‍ക്ക് ഈ പുതിയ സംവിധാനങ്ങള്‍ വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാത്രിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ബസ് നിര്‍ത്തിയില്ല; കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടറെ സര്‍വീസില്‍ നിന്നും നീക്കി

Kerala

കാസര്‍കോട് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന വയോധിക വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

Saudi Arabia

മയക്ക് മരുന്ന് കടത്ത്; സഊദിയില്‍ വിദേശിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി

Saudi Arabia

സഊദി കസ്റ്റംസ് തുറമുഖങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒരാഴ്ചക്കിടെ 957 കള്ളക്കടത്ത് വസ്തുക്കള്‍ പിടികൂടി

Ongoing News

റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പ്രവര്‍ത്തനം സാധാരണ നിലയില്‍

Kerala

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍; കാസര്‍കോട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

Kerala

സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമിരിക്കെ നിയുക്ത പഞ്ചായത്തംഗം മരിച്ചു