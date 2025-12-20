Connect with us

Saudi Arabia

മയക്ക് മരുന്ന് കടത്ത്; സഊദിയില്‍ വിദേശിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി

ശരീരത്തില്‍ കൊക്കെയ്ന്‍ ഒളിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തേക്ക് കടത്തിയ കേസിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

റിയാദ്  | സഊദിയിലെ കിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ നിരോധിത മയക്കുമരുന്നായ കൊക്കെയ്ന്‍ കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കേസില്‍ വിദേശിയുടെ നടപ്പിലാക്കിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സുഡാനി വംശജനായ ഒമര്‍ അലി അബുബക്കര്‍ ഹസ്സന്റെ വധശിക്ഷയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. ശരീരത്തില്‍ കൊക്കെയ്ന്‍ ഒളിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തേക്ക് കടത്തിയ കേസിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അന്വേഷണത്തില്‍ കുറ്റം തെളിയുകയും തുടര്‍ന്ന് കീഴ്‌കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ തുടര്‍ന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണത്തിനും ശേഷം വിധി അന്തിമമായി. നിയമപരമായി നിര്‍ബന്ധിതമായ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് രാജകീയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെയാണ് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയത്

മയക്കുമരുന്നിന്റെ വിപത്തില്‍ നിന്ന് പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തുകാര്‍ക്കും എതിരെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷകള്‍ ചുമത്തുന്നതിനുമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഇത് അടിവരയിടുന്നുവെന്നും , അത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും നിയമത്തിന്റെ വിധികള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി

 

