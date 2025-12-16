Connect with us

Kerala

തൃശൂരില്‍ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥിനി പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു

വീടിലെ മുകളിലെ നിലയിലെ മുറിയില്‍ വച്ചാണ് സോനക്ക് പൊള്ളലേറ്റത്.

Published

Dec 16, 2025 8:58 pm |

Last Updated

Dec 16, 2025 8:58 pm

തൃശൂര്‍  | പെരുമ്പടപ്പ് ചെറവല്ലൂരില്‍ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥിനി പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചു. ചിറവല്ലൂര്‍ താണ്ടവളപ്പില്‍ സജീവിന്റെ മകള്‍ സോന(17)യാണ് മരിച്ചത്.പൂക്കരത്തറ ദാറുല്‍ ഹിദായ സ്‌കൂള്‍ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് സോന. മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും പുറത്ത് പോയ സമയത്താണ് സംഭവം. വീടിലെ മുകളിലെ നിലയിലെ മുറിയില്‍ വച്ചാണ് സോനക്ക് പൊള്ളലേറ്റത്.

ബഹളം കേട്ട് എത്തിയ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ചേര്‍ന്ന് സോനയെ ആദ്യം ചങ്ങരംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപ്രതിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

മാതാവ്: ഷേര്‍ളി. സഹോദരങ്ങള്‍: ഷംന, സജ്ന.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ക്രഷര്‍ യൂണിറ്റില്‍ ടിപ്പര്‍ മറിഞ്ഞു തൊഴിലാളി മരിച്ചു

Kerala

ടിപ്പറിടിച്ചു സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിക്ക് 5 വര്‍ഷം കഠിനതടവും പിഴയും

Kerala

17കാരിയുടെ നഗ്നഫോട്ടോകള്‍ വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു; സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സര്‍ക്കാറും ഗവര്‍ണറും സമവായത്തിലെത്തി; കെടിയുവില്‍ സിസ തോമസും സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയില്‍ സജി ഗോപിനാഥും വി സിമാര്‍

Kerala

കേരളയാത്ര; സംഘാടകസമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നാളെ

Kerala

ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് സര്‍വ്വകാല റെക്കോര്‍ഡ്; തിങ്കളാഴ്ചയിലെ മാത്രം ടിക്കറ്റ് കളക്ഷന്‍ 10.77 കോടി രൂപ