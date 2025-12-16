Kerala
ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തില് കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് സര്വ്വകാല റെക്കോര്ഡ്; തിങ്കളാഴ്ചയിലെ മാത്രം ടിക്കറ്റ് കളക്ഷന് 10.77 കോടി രൂപ
പത്തനംതിട്ട | കെ എസ് ആര് ടി സിക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിദിന ടിക്കറ്റ് വരുമാന നേട്ടം ( ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യു ). 2025 ഡിസംബര് 15-ാം തീയതിയാണ് എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രതിദിന ടിക്കറ്റ് വരുമാനമായ 10.77 കോടി കെഎസ്ആര്ടിസി നേടിയത്. ടിക്കറ്റിതര വരുമാനം 0.76 കോടി രൂപ ഉള്പ്പെടെ 11.53 കോടി രൂപയാണ് ഈ ദിവസം കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ ആകെ വരുമാനം.
ജീവനക്കാരുടെയും, സൂപ്പര്വൈസര്മാരുടെയും, ഓഫീസര്മാരുടെയും ഏകോപിതമായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ്തുടര്ച്ചയായി മികച്ച വരുമാനം നേടി മുന്നേറുന്നതിന് കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് സഹായകരമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞവര്ഷം ഇതേ ദിവസം (16.12.2024) 8.57 കോടി രൂപയായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് വരുമാനം. കഴിഞ്ഞവര്ഷം നിലനിന്നിരുന്ന സമാന സാഹചര്യത്തിലും ടിക്കറ്റ് നിരക്കില് വര്ദ്ധനവില്ലാതെയും പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ വലിയ ലക്ഷ്യം കെഎസ്ആര്ടിസി കൈവരിച്ചത്.
കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ എല്ലാ ഡിപ്പോകളും നിലവില് പ്രവര്ത്തന ലാഭത്തിലാണ്. മികച്ച ടിക്കറ്റ് വരുമാനം നേടുന്നതിനായി കെഎസ്ആര്ടിസി നിശ്ചയിച്ചു നല്കിയിരുന്ന ടാര്ജറ്റ് നേടുന്നതിനായി ഡിപ്പോകളില് നടന്ന മത്സരബുദ്ധിയോടെയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഓഫ് റോഡ് കുറച്ച് പരമാവധി ബസുകള് നിരത്തിലിക്കാനായതും സേവനങ്ങളില് കൊണ്ടുവന്ന ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളും
വരുമാനം വര്ദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.