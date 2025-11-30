National
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 17 റണ്സിന്റെ ജയം
ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തിയ 350 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 49.2 ഓവറില് 332 റണ്സെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളു
റാഞ്ചി | ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തില് ഇന്ത്യക്ക് 17 റണ്സിന്റെ ജയം. കോഹ്ലിയുടെ സെഞ്ച്വറി ഇന്നിങ്സിന്റെ കരുത്തില് ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തിയ 350 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 49.2 ഓവറില് 332 റണ്സെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളു. 80 പന്തില് 72 റണ്സെടുത്ത മാത്യു ബ്രിറ്റ്സ്കിയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ടോപ് സ്കോറര്.
39 പന്തില് നിന്ന് 70 റണ്സെടുത്ത് മാര്ക്കോ യാന്സന്, ടോണി ബേ(36 പന്തില് 35), ബ്രെവിസ്(28 പന്തില് 37), കോര്ബിന് ബോഷ്(51 പന്തില് 67) എന്നിവരും മികച്ച ഇന്നിങ്സ് കാഴ്ചവെച്ചു. നേരത്തെ നിശ്ചിത 50 ഓവറില് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് ഇന്ത്യ 349 റണ്സാണ് സ്കോര് ചെയ്തത്. 120 പന്തില് 135 റണ്സ് നേടിയ വിരാട് കോഹ് ലിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറര്.
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില് കോഹ്ലിയുടെ 52-ാമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ന് പിറന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന് തെണ്ടുല്ക്കറുടെ 51 ഏകദിന സെഞ്ചുറികള് എന്ന റെക്കോര്ഡ് ഇതോടെ കോഹ്ലി മറികടന്നു. ഒരു ഫോര്മാറ്റില് 51-ല് അധികം സെഞ്ചുറികള് നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക താരമായി അദ്ദേഹം മാറി.തുടക്കത്തില് തന്നെ ഓപ്പണര് ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ നഷ്ടമായെങ്കിലും, രോഹിത് ശര്മ്മയും വിരാട് കോഹ്ലിയും ചേര്ന്ന് 109 പന്തില് 136 റണ്സിന്റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയര്ത്തി. രോഹിത് പുറത്തായതിന് ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ കോഹ്ലി ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും 38-ാം ഓവറില് തന്റെ റെക്കോര്ഡ് സെഞ്ചുറി പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാന ഓവറുകളില് കെ എല് രാഹുലിന്റെ മികച്ച പ്രകടനവും ഇന്ത്യയുടെ സ്കോര് 349-ല് എത്തിക്കുന്നതില് നിര്ണായകമായി.