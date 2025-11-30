Connect with us

Saudi Arabia

സഊദി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ വിക്ഷേപിച്ചു

'റൗദ സ്‌കോപ്പ്', 'ഉഫുഖ്' ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്

Nov 30, 2025 9:53 pm |

Nov 30, 2025 9:55 pm

റിയാദ്  | സഊദി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചതായി സഊദി ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ‘സാരി’ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉമ്മുല്‍-ഖുറ സര്‍വകലാശാലയിലെയും പ്രിന്‍സ് സുല്‍ത്താന്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത ‘റൗദ സ്‌കോപ്പ്’, ‘ഉഫുഖ്’ എന്നീ രണ്ട് സഊദി ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിജയകരമായ വിക്ഷേപണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്

പ്രിന്‍സ് സുല്‍ത്താന്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ”റൗദ സ്‌കോപ്പ്” ടീം പരിസ്ഥിതി സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളില്‍ സുസ്ഥിര കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി കുറഞ്ഞ പവര്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്‌സ് (ഐഒടി) സാങ്കേതികവിദ്യകളില്‍ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഉപഗ്രഹമാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഉമ്മുല്‍ ഖുറാ സര്‍വകലാശാലയിലെ ”ഉഫുഖ്” ടീം ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥയും കൃത്യമായ സമയക്രമത്തിലും നാവിഗേഷന്‍ സംവിധാനങ്ങളിലും സൗരവികിരണത്തിന്റെ സ്വാധീനവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപഗ്രഹവുമാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്

42 സര്‍വകലാശാലകളില്‍ നിന്നായി 480 എന്‍ട്രികളില്‍ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് വിക്ഷേപണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഗണിതം എന്നിവയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കഴിവുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉപഗ്രഹ രൂപകല്‍പ്പന, നിര്‍മ്മാണം, പ്രവര്‍ത്തനം എന്നിവയില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രായോഗിക പരിചയം നല്‍കുകയായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ,
2023 മെയ് മാസത്തില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ആക്‌സിയം മിഷന്‍ 2 ല്‍ സഊദി ബഹിരാകാശയാത്രികരായ റയ്യാന ബര്‍ണാവിയും അലി അല്‍-ഖര്‍ണിയും പങ്കെടുത്തതു മുതല്‍ രാജ്യത്ത് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തില്‍ താല്‍പര്യം വര്‍ധിച്ചുവരികയാണെന്നും സഊദി ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സി പറഞ്ഞു.

 

