ജിസിസി പൗരന്മാരുടെ രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തില്‍ 5.83 ശതമാനം വര്‍ധനവ്

ജനറല്‍ അതോറിറ്റി ഫോര്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്

Nov 30, 2025 9:40 pm

Nov 30, 2025 9:40 pm

റിയാദ്  | ഗള്‍ഫ് സഹകരണ കൗണ്‍സില്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും സഊദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള പൗരന്മാരുടെ പ്രവേശനത്തില്‍ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2023 നെ അപേക്ഷിച്ച് 2024 ല്‍ ജിസിസി പൗരന്മാരുടെ രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം 5.83% ആണ് വര്‍ധിച്ചത്.

ജനറല്‍ അതോറിറ്റി ഫോര്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് പുറത്തിറക്കിയ 2024 ജിസിസി കോമണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ഇന്‍ഡിക്കേറ്റേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. 2022 ലെ പുതിയ ഇ-വിസ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ജിസിസി നിവാസികളുടെ വരവില്‍ 18% വര്‍ധനയും 2025 ഓഗസ്റ്റില്‍ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയില്‍ 34% വര്‍ധനവും ഉണ്ടായതായി ജനറല്‍ അതോറിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കി

 

