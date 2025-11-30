Saudi Arabia
ജിസിസി പൗരന്മാരുടെ രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തില് 5.83 ശതമാനം വര്ധനവ്
ജനറല് അതോറിറ്റി ഫോര് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സാണ് റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്
റിയാദ് | ഗള്ഫ് സഹകരണ കൗണ്സില് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും സഊദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള പൗരന്മാരുടെ പ്രവേശനത്തില് വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2023 നെ അപേക്ഷിച്ച് 2024 ല് ജിസിസി പൗരന്മാരുടെ രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം 5.83% ആണ് വര്ധിച്ചത്.
ജനറല് അതോറിറ്റി ഫോര് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പുറത്തിറക്കിയ 2024 ജിസിസി കോമണ് മാര്ക്കറ്റ് ഇന്ഡിക്കേറ്റേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. 2022 ലെ പുതിയ ഇ-വിസ നിയമങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജിസിസി നിവാസികളുടെ വരവില് 18% വര്ധനയും 2025 ഓഗസ്റ്റില് ജിസിസി രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയില് 34% വര്ധനവും ഉണ്ടായതായി ജനറല് അതോറിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കി
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
മലയാളി സമാജം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന് സമ്മാനിച്ചു
National
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 17 റണ്സിന്റെ ജയം
Kerala
ഹൈബി ഈഡന് കെപിസിസിയുടെ സോഷ്യല് മീഡിയ സെല് തലവന്
Ongoing News
യുഎഇയ്ക്ക് ആദരവായി 'ജമാല്' ഗാനം ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവലില് അവതരിപ്പിച്ച് എആര് റഹ്മാന്; ആകാശത്ത് സംഗീതജ്ഞന് ആദരവര്പ്പിച്ച് യുഎഇ
Ongoing News
മുഖ്യമന്ത്രി യു എ ഇ മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
Saudi Arabia
സഊദി വിദ്യാര്ഥികള് രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങള് വിക്ഷേപിച്ചു
Saudi Arabia