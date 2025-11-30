Uae
അനസ് കാളിയാരകത്തിന് സ്വീകരണം
മാനേജ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അനസ് കാളിയാരകം ശ്രദ്ധേയമായ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയത്
ഷാര്ജ | യുഎഇ എമിറേറ്റ്സ് ലേബര് മാര്ക്കറ്റ് അവാര്ഡ് ജേതാവും ബുര്ജീല് ഹോള്ഡിങ്സ് റീജിയണല് ഹ്യൂമന് റിസോഴ്സ് മാനേജരുമായ അനസ് കാളിയാരകത്തിന് യുഎഇ പീടീ ഫാമിലി കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സ്വീകരണം നല്കി. മാനേജ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അനസ് കാളിയാരകം ശ്രദ്ധേയമായ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയത്.
ഷാര്ജ ഏഷ്യന് എംപയര് ഹോട്ടലില് നടന്ന ചടങ്ങില് യുഎഇയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റസുകളില് നിന്നുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങള് പങ്കെടുത്തു. പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുള്റഹ്മാന് മൂച്ചിങ്ങല് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
പീടീ മുഹമ്മദ് അമീന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. യഹ്യ പിടി, നൗഫല് സി.എ, അഹ്സന് അബ്ദുല്ല, റാമിസ്, വസീം അഷ്റഫ്, മസൂദ്, ജൂനൈദ്, ജവാസ്, ആദില്, സലീഫ്, അന്ഫസ് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. യാസര് എംവി നന്ദി പറഞ്ഞു