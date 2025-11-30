Connect with us

Uae

അനസ് കാളിയാരകത്തിന് സ്വീകരണം

മാനേജ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അനസ് കാളിയാരകം ശ്രദ്ധേയമായ പുരസ്‌കാരം കരസ്ഥമാക്കിയത്

Published

Nov 30, 2025 9:37 pm |

Last Updated

Nov 30, 2025 9:37 pm

ഷാര്‍ജ |  യുഎഇ എമിറേറ്റ്സ് ലേബര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് അവാര്‍ഡ് ജേതാവും ബുര്‍ജീല്‍ ഹോള്‍ഡിങ്സ് റീജിയണല്‍ ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്സ് മാനേജരുമായ അനസ് കാളിയാരകത്തിന് യുഎഇ പീടീ ഫാമിലി കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കി. മാനേജ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അനസ് കാളിയാരകം ശ്രദ്ധേയമായ പുരസ്‌കാരം കരസ്ഥമാക്കിയത്.

ഷാര്‍ജ ഏഷ്യന്‍ എംപയര്‍ ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ യുഎഇയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റസുകളില്‍ നിന്നുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്തു. പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുള്‍റഹ്മാന്‍ മൂച്ചിങ്ങല്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
പീടീ മുഹമ്മദ് അമീന്‍ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. യഹ്യ പിടി, നൗഫല്‍ സി.എ, അഹ്സന്‍ അബ്ദുല്ല, റാമിസ്, വസീം അഷ്റഫ്, മസൂദ്, ജൂനൈദ്, ജവാസ്, ആദില്‍, സലീഫ്, അന്‍ഫസ് എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. യാസര്‍ എംവി നന്ദി പറഞ്ഞു

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

മലയാളി സമാജം സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന് സമ്മാനിച്ചു

National

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 17 റണ്‍സിന്റെ ജയം

Kerala

ഹൈബി ഈഡന്‍ കെപിസിസിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സെല്‍ തലവന്‍

Ongoing News

യുഎഇയ്ക്ക് ആദരവായി 'ജമാല്‍' ഗാനം ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് എആര്‍ റഹ്മാന്‍; ആകാശത്ത് സംഗീതജ്ഞന് ആദരവര്‍പ്പിച്ച് യുഎഇ

Ongoing News

മുഖ്യമന്ത്രി യു എ ഇ മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Saudi Arabia

സഊദി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ വിക്ഷേപിച്ചു

Saudi Arabia

ജിസാന്‍, അസീര്‍, അല്‍-ബഹ, മക്ക എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത