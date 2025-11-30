Connect with us

Kerala

വഖ്ഫ് ഉമീദ് പോര്‍ട്ടലിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് സാവകാശം അനുവദിക്കുക;പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി

കൂടുതല്‍ ബോധവത്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പോര്‍ട്ടലിന്റെ അപ്ഡേഷനും ഇനിയും നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാലാവധി ഒരു വര്‍ഷം വരെയെങ്കിലും നീട്ടിത്തരണമെന്നും കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Nov 30, 2025 9:24 pm

Nov 30, 2025 9:26 pm

കോഴിക്കോട്  | വഖ്ഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര വഖ്ഫ് പോര്‍ട്ടലായ ഉമീദില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ട സമയപരിധി ഡിസംബര്‍ 5 ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ പോര്‍ട്ടലിന്റെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കണമെന്നും അപ്ലോഡിങ് പ്രക്രിയക്ക് സാവകാശം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും വഖഫ് ചുമതലയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് മന്ത്രി കിരണ്‍ റിജ്ജുവിനും കത്തയച്ചു.

നിലവില്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി അപ്ലോഡിങ് പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈബ്സൈറ്റിന്റെ സാങ്കേതിക പോരായ്മകള്‍ കാരണം സമയദൈര്‍ഘ്യവും സബ്മിഷന്‍ സങ്കീര്‍ണതകളും നടപടിക്രമങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച പോര്‍ട്ടല്‍ എന്ന നിലയില്‍ നിരവധി പ്രവര്‍ത്തന പോരായ്മകള്‍ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുണ്ട്. കൂടാതെ സവിശേഷ വൈബ്സൈറ്റ് സംബന്ധിച്ച ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതയും ഉപയോക്താക്കളെ വലട്ടുന്നു. ആ അര്‍ഥത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ബോധവത്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പോര്‍ട്ടലിന്റെ അപ്ഡേഷനും ഇനിയും നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാലാവധി ഒരു വര്‍ഷം വരെയെങ്കിലും നീട്ടിത്തരണമെന്നും കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കുറഞ്ഞ സമയപരിധി ആയിരക്കണക്കിന് മുതവല്ലികളെയും വഖഫ് സ്വത്തുക്കളെയും പിഴ നല്‍കാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ പ്രവര്‍ത്തനപരമായ സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ക്ക് ഉപയോക്താക്കളെ ശിക്ഷിക്കരുതെന്നും ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി കത്തില്‍ പറയുന്നു. വഖ്ഫ് ഭേദഗതിയിലും അപ്ലോഡിങ് സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ടും വിവിധ കക്ഷികള്‍ ഉന്നയിച്ച ഹരജികള്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഏറെ ആശങ്കാജനകവും സങ്കീര്‍ണവുമാണെന്നാണ് വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളും മഹല്ല് കൂട്ടായ്മകളും പറയുന്നത്.

 

