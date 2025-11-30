Saudi Arabia
ജിസാന്, അസീര്, അല്-ബഹ, മക്ക എന്നിവിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത
ആവശ്യമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കാന് നിര്ദ്ദേശം
ജിദ്ദ | സഊദിയിലെ ജിസാന്, അസീര്, അല്-ബഹ, മക്ക എന്നിവിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴക്കും ആലിപ്പഴ വര്ഷത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു
മദീന, ഹായില്, തബൂക്ക്, അല്-ജൗഫ്, അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് പൊടികാറ്റിനും ,കിഴക്കന് പ്രവിശ്യയിലും ചെങ്കടല് തീരത്തും മൂടല്മഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാനും സാധ്യത സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ആവശ്യമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്
ചെങ്കടലില് ഉപരിതല കാറ്റ് വടക്കന്, മധ്യ ഭാഗങ്ങളില് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മുതല് വടക്ക് വരെയും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വരെയും മണിക്കൂറില് 2040 കിലോമീറ്റര് വേഗതയിലും തെക്ക് കിഴക്ക് മുതല് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വരെയും വീശുമെന്നും നാഷണല് സെന്റര് ഫോര് മെറ്റീരിയോളജി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി