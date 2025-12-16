Connect with us

Kerala

ടിപ്പറിടിച്ചു സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

തെക്കേമല ഭാഗത്തു നിന്നും ആറന്മുളയിലേക്ക് വന്ന ടിപ്പര്‍ എതിര്‍ ദിശയില്‍ വന്ന സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിച്ചാണ് അപകടം.

Published

Dec 16, 2025 10:26 pm |

Last Updated

Dec 16, 2025 10:26 pm

കോഴഞ്ചേരി |  ടിപ്പര്‍ ലോറിയിടിച്ചു സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചു. ആറന്മുള പാലോലി പറമ്പില്‍ പി കെ സോമന്‍ (69) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10.45 ഓടെ ആറന്മുള തറയില്‍മുക്കിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. തെക്കേമല ഭാഗത്തു നിന്നും ആറന്മുളയിലേക്ക് വന്ന ടിപ്പര്‍ എതിര്‍ ദിശയില്‍ വന്ന സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിച്ചാണ് അപകടം. സോമനെ കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ക്രഷര്‍ യൂണിറ്റില്‍ ടിപ്പര്‍ മറിഞ്ഞു തൊഴിലാളി മരിച്ചു

Kerala

ടിപ്പറിടിച്ചു സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിക്ക് 5 വര്‍ഷം കഠിനതടവും പിഴയും

Kerala

17കാരിയുടെ നഗ്നഫോട്ടോകള്‍ വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു; സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സര്‍ക്കാറും ഗവര്‍ണറും സമവായത്തിലെത്തി; കെടിയുവില്‍ സിസ തോമസും സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയില്‍ സജി ഗോപിനാഥും വി സിമാര്‍

Kerala

കേരളയാത്ര; സംഘാടകസമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നാളെ

Kerala

ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് സര്‍വ്വകാല റെക്കോര്‍ഡ്; തിങ്കളാഴ്ചയിലെ മാത്രം ടിക്കറ്റ് കളക്ഷന്‍ 10.77 കോടി രൂപ