Kerala

ക്രഷര്‍ യൂണിറ്റില്‍ ടിപ്പര്‍ മറിഞ്ഞു തൊഴിലാളി മരിച്ചു

ക്രഷര്‍ ഉത്പന്നങ്ങളുമായി വരുമ്പോള്‍ വാഹനം നിയന്ത്രണംവിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു

Published

Dec 16, 2025 10:29 pm |

Last Updated

Dec 16, 2025 10:29 pm

റാന്നി |  വടശേരിക്കര തെക്കുംമല വിംറോക്ക് ക്രഷര്‍ യൂണിറ്റില്‍ ടിപ്പര്‍ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.
അപകടത്തില്‍ ഡ്രൈവര്‍ പെരുബെട്ടി സ്വദേശി ശ്രീജിത്ത് (38) മരിച്ചു

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാലരയോടെയാണ് അപകടം. ക്രഷര്‍ ഉത്പന്നങ്ങളുമായി വരുമ്പോള്‍ വാഹനം നിയന്ത്രണംവിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ശ്രീജിത്ത് തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു.

 

