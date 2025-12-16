Connect with us

Kerala

കേരളയാത്ര; സംഘാടകസമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നാളെ

കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്‍ അലിഅബ്ദുല്ല ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിക്കും

Published

Dec 16, 2025 9:27 pm |

Last Updated

Dec 16, 2025 9:40 pm

തിരുവനന്തപുരം | കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കൊപ്പം എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ കാസര്‍കോടുനിന്നും തുടങ്ങി ജനുവരി 17ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്ന കേരളയാത്രയുടെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നാളെ(ബുധന്‍) നടക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് പുളിമൂട് ജംഗ്ഷനിലെ യൂത്ത് സ്‌ക്വയറില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്‍ അലിഅബ്ദുല്ല ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിക്കും. പ്രമുഖര്‍ സംബന്ധിക്കും.

സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമയുടെ സെന്റിനറിയുടെ ഭാഗമായി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നുവരുന്ന കര്‍മ്മസാമയികം പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് കേരളയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അഖിലേന്ത്യാ സുന്നി ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന യാത്ര ജനുവരി ഒന്നിന് കാസര്‍കോടുനിന്നും ആരംഭിക്കും
ബുധന്‍

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ക്രഷര്‍ യൂണിറ്റില്‍ ടിപ്പര്‍ മറിഞ്ഞു തൊഴിലാളി മരിച്ചു

Kerala

ടിപ്പറിടിച്ചു സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിക്ക് 5 വര്‍ഷം കഠിനതടവും പിഴയും

Kerala

17കാരിയുടെ നഗ്നഫോട്ടോകള്‍ വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു; സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സര്‍ക്കാറും ഗവര്‍ണറും സമവായത്തിലെത്തി; കെടിയുവില്‍ സിസ തോമസും സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയില്‍ സജി ഗോപിനാഥും വി സിമാര്‍

Kerala

കേരളയാത്ര; സംഘാടകസമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നാളെ

Kerala

ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് സര്‍വ്വകാല റെക്കോര്‍ഡ്; തിങ്കളാഴ്ചയിലെ മാത്രം ടിക്കറ്റ് കളക്ഷന്‍ 10.77 കോടി രൂപ