അബ്ദുല്ല രാജാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച; നിരവധി കരാറുകൾ; ജോർദാൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

അമ്മാൻ (ജോർദാൻ) | ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ദ്വിദിന ജോർദാൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജോർദാൻ രാജാവ് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമനുമായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യവസായ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത ഉന്നതതല ബിസിനസ് ഫോറത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജോർദാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. നിരവധി കരാറുകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനായുള്ള ഒരു പങ്കിട്ട കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ഈ സന്ദർശനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

ഇന്ന് അമ്മാനിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-ജോർദാൻ ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ജോർദാൻ രാജാവ് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമനും സംയുക്തമായി സംസാരിച്ചു. കിരീടാവകാശി ഹുസൈൻ, ജോർദാൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രിയും നിക്ഷേപ മന്ത്രിയും ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും വളർച്ചയിലേക്കും സമൃദ്ധിയിലേക്കും മാറ്റാൻ ഇരുവശത്തുമുള്ള വ്യവസായ പ്രമുഖരോട് ഇരു നേതാക്കളും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ജോർദാനിലെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകളും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയും സംയോജിപ്പിച്ച് ദക്ഷിണേഷ്യയ്ക്കും പശ്ചിമേഷ്യക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കും ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് രാജാവ് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഫോറത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, സിന്ധു നാഗരിക ബന്ധങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജോർദാനും ഇന്ത്യയും ഊർജ്ജസ്വലമായ സമകാലിക പങ്കാളിത്തം പങ്കുവെക്കുന്നതായി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജോർദാനുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 5 ബില്യൺ ഡോളറായി ഇരട്ടിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി മാറാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗം വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്ന നിലയിലുള്ള വിജയവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ 1.4 ബില്യൺ ഉപഭോക്തൃ വിപണി, ശക്തമായ നിർമ്മാണ അടിത്തറ, സുസ്ഥിരമായ നയ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയിൽ പങ്കുചേരാനും പ്രയോജനം നേടാനും പ്രധാനമന്ത്രി ജോർദാനിയൻ കമ്പനികളെ ക്ഷണിച്ചു. ഉൽ‌പാദനക്ഷമതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭരണവും നവീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നയങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ 8 ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിനായുള്ള വിശ്വസ്ത വിതരണ ശൃംഖല പങ്കാളികളായി ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും കൈകോർക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഫിൻടെക്, ഹെൽത്ത്-ടെക്, അഗ്രി-ടെക് എന്നീ മേഖലകളിലെ ബിസിനസ് സഹകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തു കാണിക്കുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സഹകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫാർമ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണ മേഖലകളിലെ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയും ജോർദാൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മുൻഗണനയും പരസ്പരം പൂരകമാവുകയും ഈ മേഖലകളിൽ ജോർദാനെ പശ്ചിമേഷ്യക്കും ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ഒരു വിശ്വസ്ത കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ജോർദാനിൽ നിന്ന് മോദി എത്യോപ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്ന ആദ്യ സന്ദർശനമാണിത്. ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം കൂടിയാണ് അഡിസ് അബാബ. എത്യോപ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അബിയ അഹമ്മദ് അലിയുമായി ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിന്റെ വിവിധ മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും. എത്യോപ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

17ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒമാനിലെത്തും ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് സന്ദർശനം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒമാനിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനമാണിത്. സുൽത്താനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തവും വാണിജ്യ-സാമ്പത്തിക ബന്ധവും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മോദി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ 70 വർഷം തികയുന്ന സമയത്താണ് ഈ സന്ദർശനം.

വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊർജ്ജം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, സാങ്കേതികവിദ്യ, കൃഷി, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം ഇരു രാജ്യങ്ങളും സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തും. ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. 2023 ഡിസംബറിൽ ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

 

