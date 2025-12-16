Connect with us

സ്വർണവില ചരിത്രക്കുതിപ്പിന് ശേഷം കൂപ്പുകുത്തി; പവന് 1,120 രൂപ കുറഞ്ഞു

18 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യും ഇ​റ​ങ്ങി. ഗ്രാമിന് 115 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഇത് 10,090 രൂപയിലെത്തി.

Dec 16, 2025 5:51 pm

Dec 16, 2025 5:51 pm

കൊ​ച്ചി | സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വ​ർ​ണ​വി​ല ഇന്ന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം കു​റ​ഞ്ഞു. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാ​മി​ന് 140 രൂ​പ​യും ഒരു പ​വ​ന് 1,120 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ഇടിഞ്ഞത്. ഇതോടെ, ഇന്ന് സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല ഗ്രാ​മി​ന് 12,270 രൂ​പ​യിലും പ​വ​ന് 98,160 രൂ​പ​യിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യും ഇ​റ​ങ്ങി. ഗ്രാമിന് 115 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഇത് 10,090 രൂപയിലെത്തി.

തിങ്കളാഴ്ച, സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര്‍​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 99,280 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇന്നലെ വി​ല.

ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​ഗ്രാ​മി​ന് 12,170 രൂ​പ​യും പ​വ​ന് 97,360 രൂ​പ​യു​മെ​ന്ന നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റിക്കാർഡ് ആണ് ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഭേ​ദിക്കപ്പെട്ടത്.

ഡിസംബർ മാസം സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മാ​സ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​ൻ​കു​തി​പ്പി​ന് ശേ​ഷം വി​ല താ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങു​ക​യും ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഡിസംബർ 12ന് ഒറ്റയടിക്ക് 1,400 രൂപ വർധിച്ചതോടെ വീണ്ടും 97,000 കടന്ന് കുതിപ്പുയർന്നു. തുടർന്ന്, ഡിസംബർ 15ന് വി​ല 99,000 കടന്ന് ഒരു പുതിയ നാഴികക്കല്ലിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഇന്നു വീണ്ടും താഴ്ന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

സ്വർണവിപണിയിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നിക്ഷേപകരെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ഒരുപോലെ ആകാംക്ഷയിലാഴ്ത്തുന്നതാണ്.

സ്വർണവില ചരിത്രക്കുതിപ്പിന് ശേഷം കൂപ്പുകുത്തി; പവന് 1,120 രൂപ കുറഞ്ഞു

