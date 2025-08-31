Kerala
കെ എസ് ആര് ടി സി ജീവനക്കാര്ക്ക് ശമ്പളം നൽകി
ജീവനക്കാര് ആഘോഷിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ഓണം എന്ന് മന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം | കെ എസ് ആര് ടി സി ജീവനക്കാര്ക്ക് ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം എത്തി. അക്കൗണ്ടില് ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്തതായി ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറാണ് അറിയിച്ചത്. ഫെസ്റ്റിവല് അലവന്സും ബോണസും നാളെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ജീവനക്കാര് ആഘോഷിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ഓണം എന്നും മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാര് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. ‘പ്രിയപ്പെട്ട കെ എസ് ആര് ടി സി ജീവനക്കാര്ക്ക് ഈ മാസവും ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുന്നേ ശമ്പളം അവരവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാര്ക്ക് ഞാന് വാക്ക് നല്കിയ ഫെസ്റ്റിവല് അലവന്സും ബോണസും നാളെ വിതരണം ചെയ്യും. ഓണമല്ലേ, നിങ്ങള് ആഘോഷിക്കാതെ ഞങ്ങള്ക്ക് എന്ത് ആഘോഷം.ആഘോഷിക്കൂ കെ എസ് ആര് ടി സിക്കൊപ്പം’ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Ongoing News
ആനക്കാംപൊയില്- മേപ്പാടി തുരങ്കപാത താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന് ബദലാകും
Kerala
കെ എസ് ആര് ടി സി ജീവനക്കാര്ക്ക് ശമ്പളം നൽകി
Kerala
ഒരിക്കലും നടപ്പാകില്ലെന്ന് കരുതിയ പദ്ധതികള് കേരളത്തില് നടപ്പാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Eranakulam
കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടാനയെ കരക്കെത്തിച്ചു; ആനക്ക് നേരിയ പരുക്ക്
Kerala
താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് കണ്ടെയ്നർ ലോറിയുടെ മുൻഭാഗം കൊക്കയിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു; ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു
Kerala
തപാൽ ഉരുപ്പടികൾ അയക്കാൻ നാളെ മുതൽ ചെലവേറും
Ongoing News