Connect with us

Kerala

താമരശ്ശേരിയില്‍ അറവ് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാന്റിന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തീയിട്ടു; സംഘര്‍ഷത്തില്‍ സമരക്കാര്‍ക്കും പോലീസുകാര്‍ക്കും പരുക്ക്

പ്ലാന്റില്‍ നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധം വമിക്കുന്നതായും പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നതായും ആരോപിച്ചാണ് നാട്ടുകാര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്.

Published

Oct 21, 2025 6:46 pm |

Last Updated

Oct 21, 2025 6:46 pm

കോഴിക്കോട് |  താമരശ്ശേരിയില്‍ അറവ് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാന്റിനെതിരായ പ്രദേശവാസികളുടെ സമരം അക്രമത്തില്‍ കലാശിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പ്ലാന്റിന് തീയിട്ടു. പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും ഏറ്റ്മുട്ടി. സ്ഥലത്ത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. ഫ്രഷ്‌കട്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കട്ടിപ്പാറയിലെ മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധമുയര്‍ന്നത്

കോഴിമാലിന്യ പ്ലാന്റില്‍ നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധം വമിക്കുന്നതായും പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നതായും ആരോപിച്ചാണ് നാട്ടുകാര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്. മാലിന്യ ശേഖരണം നടത്തുന്ന ലോറിയ്ക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കല്ലെറിഞ്ഞു. തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ സമരക്കാര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. സമരക്കാരുടെ കല്ലേറില്‍ കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ എസ്പി അടക്കം നിരവധി പോലീസുകാര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Saudi Arabia

ലോകത്തിലെ ആദ്യ റോബോട്ടിക് ബ്രെയിന്‍ ട്യൂമര്‍ ശസ്ത്രക്രിയ സഊദിയിലെ കിംഗ് ഫൈസല്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ നടന്നു

Kerala

നാല് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിലെത്തി; നാളെ ശബരിമലയില്‍

Kerala

താമരശ്ശേരിയില്‍ അറവ് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാന്റിന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തീയിട്ടു; സംഘര്‍ഷത്തില്‍ സമരക്കാര്‍ക്കും പോലീസുകാര്‍ക്കും പരുക്ക്

Kerala

സ്‌കൂളില്‍ വിതരണം ചെയ്ത അയേണ്‍ ഗുളികകള്‍ മത്സരിച്ച് കഴിച്ചതിന് തുടര്‍ന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; കൊല്ലത്ത് ആറ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപ്പിടിച്ചു; യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു

Kerala

കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല; കെ റെയില്‍ പദ്ധതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആലോചനയില്‍: എംവി ഗോവിന്ദന്‍

Kerala

കൊലക്കേസ് വിചാരണക്കിടെ പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോയെടുത്തു; സിപിഎം വനിതാ നേതാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍