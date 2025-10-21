Kerala
റെഡ് അലേര്ട്ട്; ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ബാധകമാണ്.
തിരുവനന്തപുരം | അതിതീവ്ര മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് നാളെ റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളില് ഒന്നായ ഇടുക്കിയിലെ നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി. പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ബാധകമാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ അതിതീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് നാളെ ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിതീവ്രമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 204.4 മില്ലിമീറ്ററില് കൂടുതല് മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
