Connect with us

Kerala

കൊലക്കേസ് വിചാരണക്കിടെ പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോയെടുത്തു; സിപിഎം വനിതാ നേതാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

പ്രതികളുടെ ദൃശ്യം പകര്‍ത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ജഡ്ജി ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

Published

Oct 21, 2025 4:04 pm |

Last Updated

Oct 21, 2025 4:04 pm

കണ്ണൂര്‍ |  കൊലക്കേസ് വിചാരണക്കിടെ കോടതിമുറിയില്‍ പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോയെടുത്ത സിപിഎം വനിതാ നേതാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍. കണ്ണൂര്‍ തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതിയില്‍ ധനരാജ് വധക്കേസിലെ വിചാരണ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.

പയ്യന്നൂര്‍ നഗരസഭ മുന്‍ വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ കെ പി ജ്യോതിയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് പിടിയിലായത്. പ്രതികളുടെ ദൃശ്യം പകര്‍ത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ജഡ്ജി ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ജ്യോതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ധനരാജ് വധക്കേസിലെ കേസിലെ രണ്ടാംഘട്ട വിചാരണ തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതിയില്‍ തുടരുകയാണ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപ്പിടിച്ചു; യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു

Kerala

കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല; കെ റെയില്‍ പദ്ധതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആലോചനയില്‍: എംവി ഗോവിന്ദന്‍

Kerala

കൊലക്കേസ് വിചാരണക്കിടെ പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോയെടുത്തു; സിപിഎം വനിതാ നേതാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

റെഡ് അലേര്‍ട്ട്; ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ അവധി

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച് അതിതീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യത; മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ റെഡ് അലേര്‍ട്ട്

Kerala

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി എല്‍ഡിഎഫില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും; ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കില്ലെന്നും എംഎ ബേബി

National

അഴിമതി വിരുദ്ധ ഓംബുഡ്‌സ്‌മാനായ ലോകായുക്തക്ക് 70 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഏഴ് ബിഎംഡബ്ല്യൂ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ ടെണ്ടർ