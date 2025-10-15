ഗസ്സ: 'സമാധാനം' എന്ന വാക്കിന് എന്തർഥം?
ഗസ്സയിലെ ദുരിതം ബാഹ്യശക്തികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. രണ്ട് വർഷത്തെ നിരന്തരമായ ബോംബാക്രമണത്തിൽ, ഗസ്സ ഒരു ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത പ്രദേശമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പട്ടിണി, ദാഹം, ചികിത്സ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയാൽ വലയുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത്. പാർപ്പിടം..
ഗസ്സയിലെ ദുരിതം ബാഹ്യശക്തികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. രണ്ട് വർഷത്തെ നിരന്തരമായ ബോംബാക്രമണത്തിൽ, ഗസ്സ ഒരു ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത പ്രദേശമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പട്ടിണി, ദാഹം, ചികിത്സ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയാൽ വലയുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത്. പാർപ്പിടം, വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു ജനതയുടെ അതിജീവനത്തിനായുള്ള പ്രാഥമിക അവകാശങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ, ‘സമാധാനം’ എന്ന വാക്കിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്?
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഹിജാബ് വിവാദം: സമവായമുണ്ടെങ്കില് അത് നല്ലതെന്ന് മന്ത്രി, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ റിപോര്ട്ട് സത്യവിരുദ്ധമെന്ന് സ്കൂള് മാനേജ്മെന്റ്
Bihar Elections 2025
ബിഹാർ: ജെ ഡി യുവിന്റെ ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ 57 പേർ; എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിൽ വിള്ളൽ
Kerala
ആചാരലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ല; വിവാദം ആസൂത്രിതം: മന്ത്രി വാസവന്
Kerala
ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച്; സന്ദീപ് വാര്യർ അടക്കം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ജാമ്യം
Kerala
സ്കൂളില് പെപ്പര് സ്പ്രേ അടിച്ച് വിദ്യാര്ഥി; ആറ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ഒരധ്യാപികക്കും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം
International
ഗസ്സയിൽ സഹായട്രക്കുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം തുടർന്ന് ഇസ്റാഈൽ; വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അടച്ചു
International