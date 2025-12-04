Kerala
ബലാത്സംഗ കേസ്; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് പുറത്താക്കി
തീരുമാനം കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ
തിരുവനന്തപുരം| ബാലാത്സംഗ കേസില് മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് പുറത്താക്കി. കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്നാണ് പുറത്താക്കിയത്.
നിലവില് സസ്പെന്ഷനിലുള്ള രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഉയര്ന്ന പരാതികളുടെയും രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്നും പുറത്താക്കിയതായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എംഎല്എ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എം എല്എയുടെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്സിപിള് സെഷന്സ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. ഇതോടെ രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റിന് തടസമില്ല. ഇന്നലെ ഒന്നേമുക്കാല് മണിക്കൂറും ഇന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റും വാദം കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് വിധി പറഞ്ഞത്.