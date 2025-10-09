Connect with us

Ongoing News

സ്‌കൂള്‍ ഒളിമ്പിക്‌സ്: സഞ്ജു സാംസണ്‍ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡര്‍

സ്‌കൂള്‍ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പ്രൊമോ വീഡിയോ മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

Published

Oct 09, 2025 11:54 pm |

Last Updated

Oct 09, 2025 11:54 pm

തിരുവനന്തപുരം | ഇന്ത്യയുടെ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ കേരള സ്‌കൂള്‍ കായികമേളയുടെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡര്‍. ഒളിമ്പിക്‌സ് മാതൃകയില്‍ നടത്തുന്ന കായികമേള ഒക്ടോബര്‍ 21 മുതല്‍ 28 വരെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് നടക്കുന്നത്.

സ്‌കൂള്‍ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പ്രൊമോ വീഡിയോ മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

കായിക മേളാ ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവ മാതൃകയില്‍ സ്വര്‍ണക്കപ്പ് നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പോയിന്റ് നേടുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് 117.5 പവന്റെ സ്വര്‍ണക്കപ്പ് നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതുസംബന്ധിച്ച നടപടികള്‍ക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

From the print

റെയില്‍വേയുടെ രാജസ്ഥാന്‍- ഗുജറാത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിന്‍ നവംബര്‍ 25ന്

From the print

ക്യാന്‍സര്‍ മരുന്ന് മാറിനല്‍കിയിട്ടില്ല; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആര്‍ സി സി

From the print

സിറാജ് ക്യാമ്പയിന്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്

Kerala

വീടിനു തീപിടിച്ച് സ്ത്രീക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

Kerala

പ്രൊഫഷനല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രോഫ്‌സമ്മിറ്റിന് കോട്ടക്കലില്‍ ഇന്ന് തുടക്കം

Education

ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പുറത്തിറങ്ങി

International

'ഭാവിയെ പുനര്‍നിര്‍വചിക്കല്‍': യു എന്‍ ടൂറിസം ജനറല്‍ അസംബ്ലിയുടെ 26-ാമത് സെഷന് സഊദി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും