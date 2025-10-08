തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ ഐ വാഴും; പാട്ടുണ്ടാക്കാനും അനൗൺസ്മെന്റിനുമെല്ലാം ടൂളുകൾ റെഡി!
എ ഐ ടൂളുകൾ പ്രചാരണ രംഗം കൊഴുപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില അപകടങ്ങളും പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ ശബ്ദവും രൂപവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയുടെ പ്രചാരണ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എതിർ സ്ഥാനാർഥിക..
വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധത്തിന് മാത്രമല്ല; എ ഐ യുദ്ധത്തിന് കൂടി വേദിയാകും. ആര് ജയിച്ചാലും പ്രചാരണ രംഗം കീഴടക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളുകളായിരിക്കും എന്ന് സാരം. പരമ്പരാഗത പ്രചാരണ രീതികളെ അട്ടിമറിച്ച്, പോസ്റ്ററുകൾ, അനൗൺസ്മെന്റുകൾ, പ്രചാരണ ഗാനങ്ങൾ, വീഡിയോ നിർമ്മാണം എന്നിവയെല്ലാം എ ഐ ടൂളുകളുടെ സഹായത്താൽ അതിവേഗം നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘ഡിജിറ്റൽ യുദ്ധക്കളമായി’ ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറും. ഓരോ വാർഡിനും വോട്ടർമാർക്കും വേണ്ടി, അവരുടെ ഭാഷയിലും താൽപ്പര്യങ്ങളിലും ഊന്നിനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എ ഐ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചെയ്തു തരും. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രീതിയെ സമൂലം അട്ടിമറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.