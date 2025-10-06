Connect with us

ഗസ്സ നിവാസികൾക്ക് താത്കാലികമായി ഭയരഹിതമായ ദിനങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നുവെന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദുരിതക്കയത്തിലെ ഏക ആശ്വാസം. ഈ നരകത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി അവർക്ക് സ്വന്തം മണ്ണിൽ, ആരുടെയും ഭയമില്ലാതെ നടക്കാനാകും എന്ന ആ സ്വപ്നത്തിനായി ഗസ്സ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

കെണിയെന്നറിഞ്ഞിട്ടും താത്കാലിക സമാധാനത്തിനായി അവർ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് നാളുകളെണ്ണി കാത്തിരിക്കുന്നു. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പട്ടിണി മാറാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ടാകണം. ഈ ചോരക്കലി എന്നെങ്കിലും അടങ്ങണം. ഈ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ എന്നെങ്കിലുമൊരുനാൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടണം. ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ചോരയ്ക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കണം.

ഗസ്സയുടെ വിലാപം… ലോകത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി ഉണരും വരെ ആ മണ്ണിൽ അത് മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഗസ്സാ, നീ ഒരു രക്തസാക്ഷിയല്ല; നീ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

From the print

പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ ബി ജെ പി എം പിക്ക് നേരെ കല്ലേറ്

From the print

മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച; വെട്ടിക്കുറച്ച സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ

From the print

തെരുവുനായ ശല്യത്തിനെതിരായ നാടകത്തിനിടെ നടനെ നായ കടിച്ചുകീറി

From the print

ചുമമരുന്ന് വില്‍പ്പനക്ക് പ്രത്യേക മാര്‍ഗരേഖ: മൂന്നംഗ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു

From the print

സാര്‍ക്ക് ഹെറിറ്റേജ് ഫോറത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മലയാളി

Kerala

മുജാഹിദ് വിശ്വാസം ഒളിച്ചുകടത്തുന്നു; കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ ഇ കെ വിഭാഗം

From the print

ഫലസ്തീന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ മൈം ഷോ വീണ്ടും അരങ്ങില്‍