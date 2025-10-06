Ongoing News
വനിതാ ലോകകപ്പ് 2025: പാകിസ്താനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 88 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 248 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്താന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് 159 റൺസിന് അവസാനിച്ചു
കൊളംബോ | വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് 2025-ൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്താനെ 88 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 248 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്താന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് 159 റൺസിന് അവസാനിച്ചു. കൊളംബോയിലെ ആർ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരം.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി ഹർലീൻ ഡിയോൾ (46), വിക്കറ്റ് കീപ്പർ റിച്ചാ ഘോഷ് (20 പന്തിൽ 35) എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറിൽ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തി.
ബൗളിംഗിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ക്രാന്തി ഗൗഡാണ് പാകിസ്താനെ തകർത്തത്. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ് ക്രാന്തി ഗൗഡ് നേടിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ ജയം സ്വന്തമാക്കാനായി.
മത്സരത്തിനിടെ ചില നാടകീയ സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറി. പാക് ഓപ്പണർ മുനീബ അലി വിചിത്രമായ രീതിയിൽ റൺ ഔട്ടായത് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. കൂടാതെ, ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിനിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രാണികളുടെ ശല്യം കാരണം മത്സരം രണ്ട് തവണ നിർത്തിവെയ്ക്കേണ്ടിയും വന്നു.
മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, ടോസിനിടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും പാക് ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ സനയും പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകിയില്ല എന്നതാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമീപകാലത്തായി തുടർന്നു വരുന്ന കീഴ്വഴക്കമാണിത്.
ഈ വിജയത്തോടെ വനിതാ ഏകദിനങ്ങളിൽ പാകിസ്താനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് റെക്കോർഡ് 12-0 എന്ന നിലയിലായി.