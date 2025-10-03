സർ ക്രീക്ക്: എന്താണ് ഈ ജലപാതയുടെ രഹസ്യം?| പാക്കിസ്ഥാൻ ഭൂഗോളത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ താക്കീത്
സർ ക്രീക്ക് വെറുമൊരു ജലപാതയല്ല. ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തിയിലെ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയാണ്. ഇവിടെ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ഏതൊരു കടന്നുകയറ്റത്തെയും ജാഗ്രതയോട് കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈനികപരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മേഖലയുടെ സമാധാനം കെ..
