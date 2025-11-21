Connect with us

Dubai Airshow

തേജസ് യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് വ്യോമസേന വിംഗ് കമാന്‍ഡര്‍ നമന്‍ഷ് സ്യാല്‍

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് കംഗ്ര സ്വദേശിയാണ്

Published

Nov 21, 2025 10:22 pm |

Last Updated

Nov 21, 2025 10:22 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി|  ദുബൈ എയര്‍ഷോയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തേജസ് യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് വ്യോമസേന വിംഗ് കമാന്‍ഡര്‍ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് കംഗ്ര സ്വദേശി നമന്‍ഷ് സ്യാല്‍. ദാരുണമായ സംഭവത്തില്‍ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി അനില്‍ ചൗഹാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിനൊപ്പം പങ്കു ചേരുന്നെന്ന് രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങ് പ്രതികരിച്ചു.

ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച വ്യോമസേനയുടെ തേജസ് യുദ്ധവിമാനമാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്. തുടര്‍ന്ന് ദുബൈ എയര്‍ഷോയില്‍ ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള പ്രദര്‍ശനം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചു. എയര്‍ഷോയില്‍ പങ്കെടുത്തവരോട് പ്രധാന എക്‌സിബിഷന്‍ ഏരിയയിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യേമാഭ്യാസത്തിനിടെ മൂന്നരയോടെ തേജസ് യുദ്ധവിമാനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

ദുബൈ അല്‍ മക്തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനരികെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യന്‍ വ്യേമസേന അപകടം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപകടത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഏജന്‍സിയും ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയ്‌റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ച തേജസ് യുദ്ധവിമാനം 2016 ലാണ് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന എയര്‍ഷോകളിലൊന്നാണ് ദുബൈ എയര്‍ഷോ. നവംബര്‍ 17നാണ് ദുബൈ എയര്‍ഷോക്ക് തുടക്കമായത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Dubai Airshow

തേജസ് യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് വ്യോമസേന വിംഗ് കമാന്‍ഡര്‍ നമന്‍ഷ് സ്യാല്‍

local body election 2025

സംസ്ഥാനത്ത് 23,576 വാര്‍ഡുകളിലേക്കായി 1,08,580 പേര്‍ പത്രിക നല്‍കി

local body election 2025

ആദ്യ വിജയം എല്‍ ഡി എഫിന്; എം വി ഗോവിന്ദന്റെ മൊറാഴ അടക്കം കണ്ണൂരില്‍ നാലിടത്ത് എല്‍ ഡി എഫിന് എതിരില്ല

Ongoing News

സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ ബംഗ്ലാദേശ്; ഫൈനല്‍ സ്വപ്‌നം പൊലിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ എ

Kerala

ശബരിമല: തിരക്ക് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വര്‍ധിപ്പിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

National

ആഭ്യന്തരവും ആരോഗ്യവും ബി ജെ പിക്ക്; ബിഹാറില്‍ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Education

ശൈഖ് അബൂബക്കര്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി