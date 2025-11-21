Education
എസ് എ ഫൗണ്ടേഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
സ്കോളര് സ്പാര്ക് ടാലന്റ് ഹണ്ട് എക്സാമിന് മന്ത്രി ആശംസകള് അറിയിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം | ശൈഖ് അബൂബക്കര് (എസ് എ) ഫൗണ്ടേഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. ഫൗണ്ടേഷന് നടത്തുന്ന സ്കോളര് സ്പാര്ക് ടാലന്റ് ഹണ്ട് എക്സാം ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് കഴിവുകള് പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടാനും മികച്ച അവസരമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് നടക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്ക്ക് എട്ട് മുതല് പ്ലസ് ടു വരെ സ്കോളര്ഷിപ്പും മെന്റര്ഷിപ്പും നല്കി രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ സ്കോളര്ഷിപ്പുകളില് ഒന്നായി മാറുകയാണ്.
ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നതായും മന്ത്രി കത്തില് അറിയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ശബരിമല: തിരക്ക് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വര്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
National
ആഭ്യന്തരവും ആരോഗ്യവും ബി ജെ പിക്ക്; ബിഹാറില് മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു
Education
എസ് എ ഫൗണ്ടേഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
National
തേജസ് വിമാനാപകടം; അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യോമസേന
National
ഡല്ഹി സ്ഫോടനം: ബോംബ് നിര്മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഫ്ളോര് മില്ലും ഗ്രൈന്ഡറും കണ്ടെടുത്തു
Kerala
കൊല്ലം കാവനാട് ബോട്ടുകള്ക്ക് തീപിടിച്ചു; രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് പരുക്ക്
International