Connect with us

International

ദുബൈ എയര്‍ ഷോക്കിടെ യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണു; പൈലറ്റിന് ദാരുണാന്ത്യം

ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മ്മിത തേജസ് വിമാനമാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്. അല്‍ മക്തൂം വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് വച്ചായിരുന്നു സംഭവം.

Published

Nov 21, 2025 4:21 pm |

Last Updated

Nov 21, 2025 5:23 pm

ദുബൈ | ദുബൈ എയര്‍ ഷോക്കിടെ യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണു. പൈലറ്റ് മരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മ്മിത തേജസ് വിമാനമാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്.

ദുബൈ സമയം ഉച്ചക്ക് 2.10ഓടെ അല്‍ മക്തൂം വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണതോടെ വന്‍ അഗ്‌നിഗോളം രൂപപ്പെടുകയും കറുത്ത പുക ഉയരുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി.

ആദ്യ റൗണ്ട് അഭ്യാസ പ്രകടനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു അപകടം.
സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദര്‍ശനം താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെക്കുകയും സന്ദര്‍ശകരോട് സ്ഥലം വിട്ടുപോകാന്‍ അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എയര്‍ ഷോയുടെ സമാപന ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം: ബോംബ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഫ്‌ളോര്‍ മില്ലും ഗ്രൈന്‍ഡറും കണ്ടെടുത്തു

Kerala

കൊല്ലം കാവനാട് ബോട്ടുകള്‍ക്ക് തീപിടിച്ചു; രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരുക്ക്

International

ദുബൈ എയര്‍ ഷോക്കിടെ യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണു; പൈലറ്റിന് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പങ്കാളിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു; യുവമോര്‍ച്ചാ നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

തൃശൂരില്‍ തിയേറ്റര്‍ നടത്തിപ്പുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; ആക്രമണം നടത്തിയത് മൂന്നംഗ സംഘം

Kerala

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ ജീവനക്കാരനായ യുവാവ് ലോഡ്ജില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍