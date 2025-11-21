Connect with us

Kerala

പങ്കാളിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു; യുവമോര്‍ച്ചാ നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

യുവമോര്‍ച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഗോപു പരമശിവനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Published

Nov 21, 2025 3:54 pm |

Last Updated

Nov 21, 2025 3:54 pm

കൊച്ചി | പങ്കാളിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച യുവമോര്‍ച്ചാ നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍. യുവമോര്‍ച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഗോപു പരമശിവനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഗോപുവിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു.

കേബിള്‍ വയര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മര്‍ദനം. ശരീരമാസകലം അടിയേറ്റ പാടുകളുമായി പെണ്‍കുട്ടി മരട് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

ഗോപുവും പെണ്‍കുട്ടിയും അഞ്ച് വര്‍ഷമായി ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു വരികയാണ്. ഇതിനിടെ, പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് ഗോപു പോലീസില്‍ ഇന്നലെ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് ഇന്ന് സ്റ്റേഷനില്‍ ഹാജരാകാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ പെണ്‍കുട്ടി ക്രൂര പീഡനമേറ്റതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ വിശദമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം: ബോംബ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഫ്‌ളോര്‍ മില്ലും ഗ്രൈന്‍ഡറും കണ്ടെടുത്തു

Kerala

കൊല്ലം കാവനാട് ബോട്ടുകള്‍ക്ക് തീപിടിച്ചു; രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരുക്ക്

International

ദുബൈ എയര്‍ ഷോക്കിടെ യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണു; പൈലറ്റിന് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പങ്കാളിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു; യുവമോര്‍ച്ചാ നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

തൃശൂരില്‍ തിയേറ്റര്‍ നടത്തിപ്പുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; ആക്രമണം നടത്തിയത് മൂന്നംഗ സംഘം

Kerala

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ ജീവനക്കാരനായ യുവാവ് ലോഡ്ജില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍