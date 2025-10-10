Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദം: ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകും
ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചാൽ ഉടൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസെടുക്കും.
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ്. ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. സംഭവത്തിൽ ക്രിമിനൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടും. ശബരിമലയിൽ നടന്നത് മോഷണമാണെന്നാണ് ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
2017 മുതലുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.
സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും വിജിലൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചാൽ ഉടൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി.) കേസെടുക്കും. നാളെ പമ്പാ സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഹൃദയാഘാതം; നടനും പ്രഫഷണല് ബോഡി ബില്ഡറുമായ വരീന്ദര് സിങ് ഗുമന് അന്തരിച്ചു
National
അയോധ്യയില് വീടിനുള്ളില് സ്ഫോടനം; മൂന്ന് കുട്ടികള് ഉള്പ്പടെ അഞ്ചുപേര് മരിച്ചു
Kerala
ആഡംബര കാറിനുവേണ്ടി പിതാവിനെ മകന് ആക്രമിച്ചു; മകനെ തിരിച്ച്കമ്പിപ്പാരകൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് പിതാവ്
National
കർണാടകയിൽ സ്ത്രീ ജീവനക്കാർക്ക് വർഷത്തിൽ 12 ദിവസം ആർത്തവാവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala
പോലീസിന്റെ ഇന്റര്സെപ്റ്റര് വാഹനമിടിച്ച് അപകടം; അബിന്വര്ക്കിയും ലിജുവും സഞ്ചരിച്ച കാര് അടക്കം മൂന്ന് വാഹനങ്ങള് അപകടത്തില്പ്പെട്ടു
International
ഫിലിപ്പീൻസിൽ അതിശക്തമായ ഭൂകമ്പം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്: തീരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു
Kerala