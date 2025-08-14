Prathivaram
ഭക്ഷണത്തിലെ നിറങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമോ?
ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ പലപ്പോഴും കൃത്രിമ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കാഴ്ചയിൽ വിഭവങ്ങൾക്ക് ഭംഗി കൂട്ടുമെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ ദോഷങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന കൃത്രിമ നിറങ്ങൾ ടാർട്രാസിൻ (tartrazine), സൺസെറ്റ് യെല്ലോ (sunset yellow), കാർമോയിസിൻ (carmoisine), എറിത്രോസിൻ (erythrosine) എന്നിവയാണ്. ചില തരം ബിരിയാണി, മഞ്ചൂരിയൻ, തന്തൂരി വിഭവങ്ങൾ, പലഹാരങ്ങൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ കൃത്രിമ നിറങ്ങൾ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് താഴെക്കൊടുക്കുന്നു:
അലർജി
ടാർട്രാസിൻ പോലുള്ള നിറങ്ങൾ ചില ആളുകളിൽ അലർജിക്കും ചർമരോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ചൊറിച്ചിൽ, ശരീരത്തിൽ തടിപ്പുകൾ എന്നിവയാണ് സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ.
ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ
കൃത്രിമ നിറങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ദഹനപ്രശ്നങ്ങളായ വയറുവേദന, ഗ്യാസ്, അസിഡിറ്റി എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി
കുട്ടികളിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി (അമിതമായി സജീവമാകുക) കൂടാൻ ഈ നിറങ്ങൾ കാരണമാകും എന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കരൾ, വൃക്ക രോഗങ്ങൾ
ദീർഘകാലം ഈ നിറങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കരളിന്റെയും വൃക്കകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.
ക്യാൻസർ സാധ്യത
ചില കൃത്രിമ നിറങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
പല ഹോട്ടലുകളിലും വില കുറഞ്ഞതും നിലവാരമില്ലാത്തതുമായ കൃത്രിമ നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നിറം മാത്രം നോക്കാതെ, സ്വാഭാവിക നിറങ്ങളുള്ള വിഭവങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം.
മഞ്ഞൾ, ബീറ്റ്റൂട്ട്, ചീര എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിറങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമല്ലാത്തവയാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.