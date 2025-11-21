Connect with us

From the print

എസ് ഐ ആര്‍: ഹരജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, എസ് വി ഭട്ടി, ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിക്കുക.

Published

Nov 21, 2025 1:04 am |

Last Updated

Nov 21, 2025 1:04 am

ന്യൂഡല്‍ഹി | തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്‌കരണം (എസ് ഐ ആര്‍) കേരളത്തില്‍ നീട്ടിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറും വിവിധ പാര്‍ട്ടികളും സമര്‍പ്പിച്ച ഹരജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.

ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, എസ് വി ഭട്ടി, ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിക്കുക.

മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്‍, കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എന്നിവര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹരജിയും പരിഗണിക്കും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

From the print

സീറ്റ് വിഭജന തര്‍ക്കം: കാസര്‍കോട്ട് പരസ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാക്കള്‍

From the print

എസ് ഐ ആര്‍: ഹരജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

Uae

ഷാര്‍ജയില്‍ പൊതു പാര്‍ക്കിംഗിന് 10 മിനുട്ട് ഗ്രേസ് പിരീഡ് തുടരും

Ongoing News

പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് 2025; കലാലയം പുരസ്‌കാരത്തിന് സൃഷ്ടികള്‍ ക്ഷണിച്ചു

Ongoing News

ബസപകടം: മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ മദീനയിലെത്തി

Kerala

ഗ്യാസ് സിലിന്‍ഡര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; കൊല്ലം ആല്‍ത്തറമൂട്ടില്‍ അഞ്ച് വീടുകള്‍ കത്തിനശിച്ചു

Kerala

കേരളത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസങ്ങളിലെ ഇഗ്‌നു പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെക്കണം; അധികൃതര്‍ക്ക് കത്തയച്ച് ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എം പി