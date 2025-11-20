Ongoing News
പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് 2025; കലാലയം പുരസ്കാരത്തിന് സൃഷ്ടികള് ക്ഷണിച്ചു
ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളുടെ മലയാള കഥ, കവിത വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പുരസ്കാരം നല്കുന്നത്.
റിയാദ് | പതിനഞ്ചാമത് എഡിഷന് പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദി ഗ്ലോബല് കലാലയം പുരസ്കാരങ്ങള്ക്ക് സൃഷ്ടികള് ക്ഷണിച്ചു. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളുടെ മലയാള കഥ, കവിത വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പുരസ്കാരം നല്കുന്നത്.
നവംബര് 25നു മുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളില് നിന്ന് വിദഗ്ധ ജൂറി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രചനകളാണ് പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കുക. നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മൗലിക രചനകളാണ് സമര്പ്പിക്കേണ്ടത്.
കവിത 40 വരിയിലും കഥ 500 വാക്കിലും കവിയരുത്. സൃഷ്ടികള് kalalayamgulf@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോര്മാറ്റില് അയക്കുക. മെയില് ബോഡിയില് പേര്, മൊബൈല് നമ്പര്, ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം എന്നിവ നിര്ബന്ധമായും ചേര്ത്തിരിക്കണം. രചയിതാവിന്റെ പേരും, മറ്റ് വിവരങ്ങളും സൃഷ്ടിയോടൊപ്പം പി ഡി എഫില് ചേര്ക്കരുത്.