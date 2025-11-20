Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: പത്മകുമാര് റിമാന്ഡില്
കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയാണ് 14 ദിവസത്തേക്ക് പത്മകുമാറിനെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്.
കൊല്ലം | ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് അറസ്റ്റിലായ തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിനെ റിമാന്ഡ് ചെയ്ത് വിജിലന്സ് കോടതി. കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയാണ് 14 ദിവസത്തേക്ക് പത്മകുമാറിനെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്. പത്മകുമാറിനെ തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യല് സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും.
തിരുവനന്തപുരം ജനറല് ആശുപത്രിയില് വൈദ്യപരിശോധനക്ക് വിധേയനാക്കിയ ശേഷമാണ് പത്മകുമാറിനെ കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയില് എത്തിച്ചത്. സി പി എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും കോന്നി മുന് എം എല് എയുമായ പത്മകുമാറിനെ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ് ഐ ടി)അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തില് മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലെ കട്ടിളപ്പടിയിലെ സ്വര്ണം കവര്ന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.