ഷാര്ജയില് പൊതു പാര്ക്കിംഗിന് 10 മിനുട്ട് ഗ്രേസ് പിരീഡ് തുടരും
ആദ്യ പത്ത് മിനുട്ടില് പിഴ ഈടാക്കില്ല.
ഷാര്ജ | പൊതു പാര്ക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ഫീസ് അടക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് മിനുട്ട് സൗജന്യ സമയം (ഗ്രേസ് പിരീഡ്) മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് ഷാര്ജ സിറ്റി മുന്സിപ്പാലിറ്റിയിലെ പബ്ലിക് പാര്ക്കിംഗ് ഡിപാര്ട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടര് ഹമീദ് അല് ഖ്വായിദ് വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യമായി പാര്ക്കിംഗ് സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കില് അതേ പ്രദേശത്തെ ഒരു പാര്ക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വാഹനം മാറ്റുമ്പോഴോ ഈ പത്ത് മിനുട്ട് സൗജന്യം ലഭിക്കും.
പൊതു പാര്ക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ വഴക്കം വര്ധിപ്പിക്കാന് മുന്സിപ്പാലിറ്റി നല്കുന്ന പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളില് ഒന്നാണ് ഈ ഗ്രേസ് പിരീഡ്. ഇത് എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും ഒരു അപവാദവുമില്ലാതെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹമീദ് അല് ഖ്വായിദ് പറഞ്ഞു.
സ്മാര്ട്ട് ഡിജിറ്റല് സ്കാനിംഗ് വാഹനങ്ങള് കൃത്യമായ സംവിധാനം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഒരു വാഹനം കടന്നുപോകുമ്പോള് അതിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം എടുക്കുകയും പത്ത് മിനുട്ടിനു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്തിനുള്ളില് പേയ്മെന്റ് പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും പൂര്ണമായ ഗ്രേസ് പിരീഡ് അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പാര്ക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഏതാനും മിനുട്ടുകള്ക്കുള്ളില് മാറിയാലും ഈ സംവിധാനം അത് പുതിയ ഉപയോഗമായി കണക്കാക്കുകയും യാന്ത്രികമായി മറ്റൊരു പത്ത് മിനുട്ട് ഗ്രേസ് പിരീഡ് നല്കുകയും ചെയ്യും. പരിശോധകരും ഇതേ നടപടിക്രമം തന്നെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാര്ക്കിംഗ് ഉപയോക്താക്കള്ക്കുള്ള പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളില് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഈ ഗ്രേസ് പിരീഡിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഡ്രൈവര്മാര്ക്ക് ഉടനടി പിഴ ഈടാക്കാതെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് എളുപ്പത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണെന്നും ഹമീദ് അല് ഖ്വായിദ് വിശദീകരിച്ചു.