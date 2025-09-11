Editors Pick
ഇന്ത്യയിൽ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള മരണം വർദ്ധിച്ചതായി പഠനം
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യയിൽ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ (Non-communicable diseases – NCDs) മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതായി പുതിയ പഠനം. ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, അർബുദം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കാരണം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 2010-നും 2019-നും ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചതായി പ്രശസ്ത മെഡിക്കൽ ജേർണലായ ‘ദി ലാൻസെറ്റി’ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയൽ കോളേജ് സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലെ പ്രൊഫസർ മജീദ് എസ്സാറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനം നടന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ സ്ത്രീകളിൽ മരണസാധ്യത 2.1% വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ ഇത് 0.1% മാത്രമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലും 55 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാരിലുമാണ് മരണസാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ജനിച്ച് 80 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എൻസിഡി കാരണം മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുൻപുള്ള ദശാബ്ദത്തിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചത് ആശങ്കാജനകമാണ്. 2001-ൽ ഇത് 46.7% ആയിരുന്നത് 2011-ൽ 46.6% ആയി കുറഞ്ഞെങ്കിലും, 2019-ൽ 48.7% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
പുരുഷന്മാരിൽ മരണസാധ്യതയിലെ വർദ്ധനവ് കുറവായതിന്റെ പ്രധാന കാരണം, ഇസ്കെമിക് ഹൃദ്രോഗം, കരൾ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 20 രോഗങ്ങളിൽ 8 എണ്ണത്തിന്റെ ചികിത്സയിലും രോഗനിർണയത്തിലും ഉണ്ടായ പുരോഗതിയാണെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇസ്കെമിക് ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം (പ്രമേഹം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവയാണ് 2010-2019 കാലയളവിൽ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും എൻസിഡി മരണനിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. അതേസമയം, കരൾ സിറോസിസ്, മറ്റ് എൻസിഡി വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമുള്ള മരണനിരക്കിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരിൽ വയറ്റിലെ അർബുദം, സിഒപിഡി, പക്ഷാഘാതം എന്നിവ മൂലമുള്ള മരണനിരക്കിലും കുറവ് കാണാനായി.
ശ്വാസകോശ അർബുദം മൂലമുള്ള മരണനിരക്കിൽ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അർമേനിയ, ഇറാൻ, ഈജിപ്ത്, പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ എന്നിവയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ.
എന്നിരുന്നാലും, പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഡാറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരം വളരെ കുറവാണ് എന്നും അതിനാൽ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് ഗണ്യമായ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട് എന്നും ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.