Ongoing News
ലോകകപ്പ് യോഗ്യത: പോര്ച്ചുഗലിന് ജയം, അയര്ലന്ഡിനെ തോല്പ്പിച്ചത് ഒരു ഗോളിന്
റൂബെന് നെവേസ് ആണ് വിജയഗോള് അടിച്ചത്. റൊണാള്ഡോ പെനാള്ട്ടി പാഴാക്കി.
ലിസ്ബണ് | ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തില് പോര്ച്ചുഗലിന് വിജയം. അയര്ലന്ഡിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് പോര്ച്ചുഗല് ജയം നേടിയത്. റൂബെന് നെവേസ് ആണ് വിജയഗോള് അടിച്ചത്.
പോര്ച്ചുഗല് താരം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാള്ഡോ പെനാള്ട്ടി പാഴാക്കി. നിലവില് മൂന്ന് ജയവുമായി ഗ്രൂപ്പ് എഫില് ഒന്നാമതാണ് പോര്ച്ചുഗല്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
ഗസ്സയിലെ സമാധാന പ്രഖ്യാപനം: ട്രംപ് പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക്, ഈജിപ്തും ഇസ്റാഈലും സന്ദര്ശിക്കും
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: പോറ്റിയെ ഉടന് ചോദ്യം ചെയ്യും; അന്വേഷണം ചെന്നൈയിലേക്കും ബെംഗളൂരുവിലേക്കും
Ongoing News
ലോകകപ്പ് യോഗ്യത: പോര്ച്ചുഗലിന് ജയം, അയര്ലന്ഡിനെ തോല്പ്പിച്ചത് ഒരു ഗോളിന്
International
അഫ്ഗാന്-പാക് അതിര്ത്തിയില് ഏറ്റുമുട്ടല്; ആറ് പ്രവിശ്യകളില് ആക്രമണം നടത്തി താലിബാന്
Kerala
അതിഥി തൊഴിലാളികള് തമ്മില് സംഘര്ഷം; 18 കാരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു
Kerala
വായനകള് വിപണി കേന്ദ്രീകൃതമാവരുത്
National