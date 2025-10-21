Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച് അതിതീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യത; മൂന്ന് ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട്
24 മണിക്കൂറില് 204.4 മില്ലിമീറ്ററില് കൂടുതല് മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ അതിതീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവകുപ്പ്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് നാളെ ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിതീവ്രമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 204.4 മില്ലിമീറ്ററില് കൂടുതല് മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകള്
21102025: ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം22-10-2025: പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്23-10-2025: കണ്ണൂര്, കാസര്കോട്എന്നീ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടാണ്
യെല്ലോ അലേര്ട്ട്
21-10-2025: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട്, 22102025: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട്.
23-10-2025: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്
24-10-2025: മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട്25-10-2025: കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് എന്നീ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.