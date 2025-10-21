ലോകായുക്തക്ക് 70 ലക്ഷത്തിന്റെ ആഡംബര കാറുകൾ; കുറുന്തോട്ടിക്ക് വാതമോ?
അഴിമതിയെ തുടച്ചുനീക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായത് ആഢംബര വാഹനങ്ങളല്ല, മറിച്ച്, അചഞ്ചലമായ ധാർമികതയും, കാര്യക്ഷമതയുള്ള പ്രവർത്തന സംവിധാനവുമാണ്. ലോകായുക്ത തങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം. പൊതുപണം ലാളിത്യത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ, ലോകായുക്ത എന്ന സ്ഥാപനം അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന്, അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെയും ആഡംബര ഭ്രമത്തിന്റെയും മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി മാറുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല.