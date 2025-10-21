Connect with us

അഴിമതിയെ തുടച്ചുനീക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായത് ആഢംബര വാഹനങ്ങളല്ല, മറിച്ച്, അചഞ്ചലമായ ധാർമികതയും, കാര്യക്ഷമതയുള്ള പ്രവർത്തന സംവിധാനവുമാണ്. ലോകായുക്ത തങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം. പൊതുപണം ലാളിത്യത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ, ലോകായുക്ത എന്ന സ്ഥാപനം അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന്, അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെയും ആഡംബര ഭ്രമത്തിന്റെയും മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി മാറുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനില്‍ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു

Saudi Arabia

ലോകത്തിലെ ആദ്യ റോബോട്ടിക് ബ്രെയിന്‍ ട്യൂമര്‍ ശസ്ത്രക്രിയ സഊദിയിലെ കിംഗ് ഫൈസല്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ നടന്നു

Kerala

നാല് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിലെത്തി; നാളെ ശബരിമലയില്‍

Kerala

താമരശ്ശേരിയില്‍ അറവ് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാന്റിന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തീയിട്ടു; സംഘര്‍ഷത്തില്‍ സമരക്കാര്‍ക്കും പോലീസുകാര്‍ക്കും പരുക്ക്

Kerala

സ്‌കൂളില്‍ വിതരണം ചെയ്ത അയേണ്‍ ഗുളികകള്‍ മത്സരിച്ച് കഴിച്ചതിന് തുടര്‍ന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; കൊല്ലത്ത് ആറ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപ്പിടിച്ചു; യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു

Kerala

കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല; കെ റെയില്‍ പദ്ധതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആലോചനയില്‍: എംവി ഗോവിന്ദന്‍