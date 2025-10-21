Kerala
തിരുവനന്തപുരം | നാല് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മു കേരളത്തിലെത്തി. വൈകീട്ട് 6.20 ഓടെയാണ് രാഷ്ട്രപതി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. രാജ്ഭവനിലാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് താമസമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9.35ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററില് നിലയ്ക്കലിലേക്ക് പോകും.
റോഡ് മാര്ഗം പമ്പയിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി പ്രത്യേക വാഹനത്തില് സന്നിധാനത്തെത്തും. ശബരിമല ദര്ശനത്തിനുശേഷം രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തും. ഹോട്ടല് ഹയാത്ത് റീജന്സിയില് ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്രവിശ്വനാഥ ആര്ലേക്കര് നല്കുന്ന അത്താഴവിരുന്നില് പങ്കെടുക്കും.
23ന് 10.30ന് രാജ്ഭവനില് മുന് രാഷ്ട്രപതി കെ ആര് നാരായണന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും. 12.50ന് ശിവഗിരിയില് ശ്രീനാരായണ ഗുരുമഹാസമാധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
തുടര്ന്ന് പാലാ സെയ്ന്റ് തോമസ് കോളജിലെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷത്തില് പങ്കെടുക്കും. കുമരകത്താണ് അന്ന് താമസിക്കുക. 24ന് എറണാകുളം സെയ്ന്റ് തേരേസാസ് കോളജിലെ ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തശേഷം ഡല്ഹിക്ക് മടങ്ങും