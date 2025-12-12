Eduline
CAT 2025 ഫലം ജനുവരിയിൽ; ശതമാന സ്കോർ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം
പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്കെയിൽഡ് സ്കോറുകളെ (Scaled Score)) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് Percentile Score (ശതമാനം അടിസ്ഥാനത്തിലുളള റാങ്കിംഗ്) കണക്കാക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എം ബി എ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലൊന്നായ Common Admission Test (CAT) 2025ന്റെ ഫലങ്ങൾ 2026 ജനുവരി ആദ്യ വാരം പ്രഖ്യാപിക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്ത പരീക്ഷയുടെ ഫലം ഉന്നത മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിന് നിർണായകമാണ്. ഈ പരീക്ഷ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഷിഫ്റ്റുകളിലായി നടത്തിയതിനാൽ, മത്സരാർഥികളുടെ പ്രകടനം തുല്യമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി Normalization (സെഷൻ സമന്വയമാക്കൽ) പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്തിമഫലം തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ശതമാന സ്കോർ കണക്കാക്കുന്ന വിധം
പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്കെയിൽഡ് സ്കോറുകളെ (Scaled Score)) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് Percentile Score (ശതമാനം അടിസ്ഥാനത്തിലുളള റാങ്കിംഗ്) കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ പെർസന്റൈൽ സ്കോറാണ് അപേക്ഷകരുടെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്.
Normalization: സ്കെയിൽഡ് സ്കോറുകൾ
വിവിധ ഷിഫ്റ്റുകളിൽ പരീക്ഷ നടന്നതുകൊണ്ട്, ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലെയും മത്സരാർഥികളുടെ പ്രകടനം Normalization പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരേ തലത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും അവരുടെ Scaled Score ലഭിക്കുന്നത്.
ശതമാന ഫോർമുല
എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും (VARC, DILR, QA) ഒപ്പം Overall Percentileഉം ഒരേ രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ പെർസന്റൈൽ സ്കോർ കണക്കാക്കുന്നതിനായുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:
Percentile
- പരീക്ഷയെഴുതിയ ആകെ എണ്ണം (Total Candidates N): ആദ്യം എല്ലാ ഷിഫ്റ്റുകളിലുമായി പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത ആകെ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം (N) കണ്ടെത്തുന്നു.
- റാങ്ക് നിർണയിക്കൽ (Rank r): ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും അവരുടെ Scaled Score അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു റാങ്ക് (r) നൽകുന്നു. ഒരേ സ്കോർ ലഭിച്ചവർക്ക് ഒരേ റാങ്ക് ആയിരിക്കും.
- പെർസന്റൈൽ കണക്കുകൂട്ടൽ: താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് Percentile (P) കണക്കാക്കുന്നു.
- Percentile (P) = [Total Candidates (N) – Rank (r)/Total Candidates (N)] X 100
റൗണ്ടിംഗ് ഓഫ്
മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ലഭിക്കുന്ന പെർസന്റൈൽ സ്കോർ പിന്നീട് രണ്ട് ദശാംശങ്ങളായി (two decimals) റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 99.995ന് മുകളിലുള്ള പെർസന്റൈൽ 100 ആയി റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടും. 99.985 മുതൽ 99.995 വരെയുള്ള പെർസന്റൈൽ 99.99 ആയിരിക്കും.
ഈ ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി, CAT 2025ൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർഥികളുടെയും പ്രകടനത്തെ വിശ്വസനീയവും ന്യായവുമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
CAT 2025 നവംബർ 30ന് 339 സെന്ററുകളിലായി നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം ജനുവരി 2026ന്റെ ആദ്യവാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഈ ഫലം ഉയർന്ന പെർസന്റൈൽ സ്കോർ നേടിയ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളെ രാജ്യത്തെ മുൻനിര മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് സഹായിക്കും.