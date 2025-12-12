Connect with us

Eduline

ക്ലാസ്സ് 10 സയൻസ് ചോദ്യപേപ്പറിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ

സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷ- 2026

Published

Dec 12, 2025 12:51 pm |

Last Updated

Dec 12, 2025 12:51 pm

2026ലെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ (CBSE) ക്ലാസ്സ് 10 സയൻസ് പരീക്ഷക്ക് പുതിയ പാറ്റേൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ സി ബി എസ് ഇ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനത്തിൽ സമഗ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ അളക്കുന്നതിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് പുതിയ മാറ്റം.

പരീക്ഷാ ഘടനയിലെ പ്രധാന മാറ്റം

പുതിയ മാതൃക അനുസരിച്ച്, ക്ലാസ്സ് 10 സയൻസ് പേപ്പർ മൂന്ന് വ്യക്തമായ വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു:

  • ബയോളജി (Biology)
  • കെമിസ്ട്രി (Chemistry)
  • ഫിസിക്‌സ് (Physics)

ഓരോ ശാഖയും വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ വിഭജനം സഹായിക്കും. അതുപോലെ, പുതിയ പരീക്ഷാ മാതൃകയിൽ ഈ മേഖലകളിലെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓരോ ശാഖയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനും പഠനത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും സഹായകരമാകും.

2026 ബോർഡ് പരീക്ഷാ തീയതികൾ

ബോർഡ് പരീക്ഷകളുടെ തീയതികളും സി ബി എസ് ഇ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026ലെ ക്ലാസ്സ് 10, 12 ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 17ന് ആരംഭിക്കും.

ക്ലാസ്സ് 10 പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് പത്തിനും ക്ലാസ്സ് 12 പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ ഒന്പതിനും അവസാനിക്കും.

സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം

പുറത്തിറക്കിയ സാമ്പിൾ പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, പുതിയ പഠനദിശയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നാണ്:

  • സസ്യങ്ങളുടെ ഉപരിതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  • ഹൃദയത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ (Chambers of the Heart)
  • ഭക്ഷ്യശൃംഖല (Food Web)
  • ജനിതക പരീക്ഷണങ്ങൾ
  • ജന്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തന രീതി (Animal Physiology)

പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയും നിലവാരവും വിദ്യാർഥികൾക്ക് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പുതിയ രീതി സഹായകമാകുന്നു. പുതിയ മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ സി ബി എസ് ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ലഭ്യമാണ്. അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ, അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പരീക്ഷാഘടനയോട് വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാനും ഈ മാറ്റം വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eduline

CAT 2025 ഫലം ജനുവരിയിൽ; ശതമാന സ്‌കോർ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം

Eduline

ക്ലാസ്സ് 10 സയൻസ് ചോദ്യപേപ്പറിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ

Kerala

സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത പാസ്‌പോര്‍ട്ട് തിരികെ വേണം; കോടതിയെ സമീപിച്ച് ദിലീപ്

Kerala

നിരപരാധിയാണെന്ന് പള്‍സര്‍ സുനി; കോടതിയില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് മാര്‍ട്ടിന്‍

Kerala

പ്രചരിപ്പിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യം കൊല്ലപ്പെട്ട ചിത്രപ്രിയയുടേതല്ല; പോലീസിനെതിരെ ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

Kerala

കൊട്ടാരക്കരയില്‍ റോഡിലെ കൂറ്റന്‍ ദിശാഫലകത്തിന്റെ ലോഹപാളി ദേഹത്തേക്ക് അടര്‍ന്നുവീണു; സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരന്റെ കൈപ്പത്തി അറ്റു