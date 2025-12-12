Connect with us

Editorial

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന; പവന് 1400 രൂപ കൂടി

ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സ്വര്‍ണം ഇത്രയും വലിയ കുതിപ്പ് നടത്തുന്നത്.

Published

Dec 12, 2025 2:12 pm |

Last Updated

Dec 12, 2025 2:12 pm

കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന. ഗ്രാമിന് 175 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. 12,160 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. പവന് 1400 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇന്ന് 97,280 രൂപയാണ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സ്വര്‍ണം ഇത്രയും വലിയ കുതിപ്പ് നടത്തുന്നത്.

ഇന്നലെ രാവിലെ വിലയില്‍ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും വൈകീട്ടോടെ പവന്‍ വില 400 രൂപ കൂടി 95,880 രൂപയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് വില വീണ്ടും വര്‍ധിച്ചതോടെ പവന്‍ വില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മുനമ്പം വഖ്ഫ് ഭൂമി അല്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി

National

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിളിച്ച യോഗത്തില്‍ നിന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും വിട്ടുനിന്ന് ശശി തരൂര്‍

Kerala

ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര അവധിക്കാലത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് 10 സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ അനുവദിച്ചു

Kerala

അന്തര്‍ദേശീയ മയക്കുമരുന്നു ശൃംഖലയിലെ കണ്ണിയെ അറസ്റ്റുചെയ്ത് വയനാട് എക്സൈസ് സംഘം

Editorial

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന; പവന് 1400 രൂപ കൂടി

National

ഇന്‍ഡിഗോ: മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ച ഫ്‌ളൈറ്റ്‌ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഡിജിസിഎ

Kerala

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: 2020 നേക്കാള്‍ പോളിംഗ് കുറവ്; അന്തിമ പോളിംഗ് ശതമാനം പുറത്തുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍