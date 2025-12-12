Connect with us

National

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിളിച്ച യോഗത്തില്‍ നിന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും വിട്ടുനിന്ന് ശശി തരൂര്‍

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായിരുന്ന ജോണ്‍ കോശിയുടെ വിവാഹം, സഹോദരിയുടെ ജന്മദിനം എന്നീ കാരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാണ് തരൂര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്.

Published

Dec 12, 2025 3:45 pm |

Last Updated

Dec 12, 2025 3:48 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ലോക്‌സഭാ എം പിമാരുടെ യോഗം ബഹിഷ്‌കരിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്ന് ശശി തരൂര്‍. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് തരൂര്‍ യോഗത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത്. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായിരുന്ന ജോണ്‍ കോശിയുടെ വിവാഹം, സഹോദരി സ്മിത തരൂരിന്റെ ജന്മദിനം എന്നീ കാരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഡിസംബര്‍ 19 ന് പാര്‍ലിമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ബി ജെ പിക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഏത് വിധത്തില്‍ വേണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിനും മറ്റുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ 99 എം പിമാരെയും യോഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ബി ജെ പിയെയും പ്രശംസിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ തരൂര്‍ നടത്തിയതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കടുത്ത വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തരൂര്‍ പാര്‍ട്ടി വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുന്ന യോഗങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. നേരത്തെ നവംബര്‍ 18, 30 തീയതികളില്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത യോഗത്തിലും തരൂര്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. സോണിയാ ഗാന്ധി, മല്ലികാര്‍ജുര്‍ ഖാര്‍ഗെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തില്‍ നിന്നാണ് തരൂര്‍ വിട്ടുനിന്നത്. 30ന് നടന്ന യോഗത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ച ഒരു സ്വകാര്യ പരിപാടിയില്‍ തരൂര്‍ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രസംഗത്തെ പ്രശംസിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് വിവാദമായത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മുനമ്പം വഖ്ഫ് ഭൂമി അല്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി

National

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിളിച്ച യോഗത്തില്‍ നിന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും വിട്ടുനിന്ന് ശശി തരൂര്‍

Kerala

ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര അവധിക്കാലത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് 10 സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ അനുവദിച്ചു

Kerala

അന്തര്‍ദേശീയ മയക്കുമരുന്നു ശൃംഖലയിലെ കണ്ണിയെ അറസ്റ്റുചെയ്ത് വയനാട് എക്സൈസ് സംഘം

Editorial

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന; പവന് 1400 രൂപ കൂടി

National

ഇന്‍ഡിഗോ: മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ച ഫ്‌ളൈറ്റ്‌ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഡിജിസിഎ

Kerala

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: 2020 നേക്കാള്‍ പോളിംഗ് കുറവ്; അന്തിമ പോളിംഗ് ശതമാനം പുറത്തുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍