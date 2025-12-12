Connect with us

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: കോടതി നടപടികള്‍ വളച്ചൊടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ജഡ്ജി ഹണി എം വര്‍ഗീസ്

മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും അഭിഭാഷകര്‍ക്കുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

Published

Dec 12, 2025 4:30 pm |

Last Updated

Dec 12, 2025 4:36 pm

കൊച്ചി | നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ കോടതി നടപടികള്‍ വളച്ചൊടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാര്‍ത്തകളില്‍ മുന്നറിയിപ്പുമായി എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം വര്‍ഗീസ്. മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും അഭിഭാഷകര്‍ക്കുമാണ്, കേസിലെ ആറ് പ്രതികള്‍ക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കും മുമ്പായി ജഡ്ജി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. കോടതിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികള്‍ക്ക് കാരണമാകും. തന്നെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി വരുന്ന ലേഖനങ്ങളില്‍ തനിക്ക് പ്രശ്‌നമില്ല. എന്നാല്‍, കോടതി നടപടികളെ വളച്ചൊടിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ ഗൗരവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. കോടതിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ നല്‍കുന്നത് കോടതിയലക്ഷ്യമായി കണക്കാക്കുമെന്നും ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി നടപടികള്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യുകയോ, മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വിലക്കുന്ന ‘നിപുണ്‍ സക്‌സേന vs യൂണിയന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ’ കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതി നല്‍കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ട കേസായിരുന്നു ഇതെന്നും ജഡ്ജി ഹണി എം വര്‍ഗീസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, കേസ് സംബന്ധിച്ച റിപോര്‍ട്ടിംഗില്‍ പലപ്പോഴും ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു.

നടന്‍ ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന കേസില്‍ ഡിസംബര്‍ എട്ടിനാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദിലീപിനെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയും, ഒന്നാം പ്രതിയായ പള്‍സര്‍ സുനി ഉള്‍പ്പെടെ മറ്റ് ആറ് പേരെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മുനമ്പം വഖ്ഫ് ഭൂമി: കോടതി വിധി സ്വാഗതാര്‍ഹമെന്ന് നാഷണല്‍ ലീഗ്

International

ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫെബ്രുവരി 12ന്

National

ഗുജറാത്തിലെ വല്‍സാദില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന പാലം തകര്‍ന്നു; ഒരാളെ കാണാതായി, അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kasargod

യുവതിയെ കിടപ്പുമുറിയുടെ ജനല്‍ക്കമ്പിയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; സംഭവം കാസര്‍കോട് സോങ്കാലില്‍

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ആറ് പ്രതികള്‍ക്കും 20 വര്‍ഷം വീതം കഠിന തടവ്

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: കോടതി നടപടികള്‍ വളച്ചൊടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ജഡ്ജി ഹണി എം വര്‍ഗീസ്

Kerala

മുനമ്പം വഖ്ഫ് ഭൂമി അല്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി