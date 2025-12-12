Connect with us

Kerala

സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത പാസ്‌പോര്‍ട്ട് തിരികെ വേണം; കോടതിയെ സമീപിച്ച് ദിലീപ്

കേസില്‍ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായാണ് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സറണ്ടര്‍ ചെയ്തിരുന്നത്

Published

Dec 12, 2025 12:17 pm |

Last Updated

Dec 12, 2025 12:17 pm

കൊച്ചി |  നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ ജാമ്യത്തിനായി സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത പാസ്‌പോര്‍ട്ട് തിരികെ ലഭിക്കാനായി എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയെ സമീപിച്ച് നടന്‍ ദിലീപ്. കേസില്‍ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായാണ് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സറണ്ടര്‍ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ദിലീപ് അപേക്ഷ നല്‍കിയത്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു ദിലീപിനെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ദിലീപിന്റെ നീക്കം

ഒന്നാം പ്രതി പള്‍സര്‍ സുനി, മാര്‍ട്ടിന്‍, മണികണ്ഠന്‍, വിജീഷ്, സലിം, പ്രദീപ് എന്നിവരാണ് കേസില്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രതികള്‍.20 വര്‍ഷം വരെ തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് തെളിഞ്ഞത്. ജഡ്ജി ഹണി എം വര്‍ഗീസാണ് പ്രതികള്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കുക. എട്ടാംപ്രതി നടന്‍ ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ വിധിന്യായത്തില്‍നിന്ന് വ്യക്തമാകുംനടപടിക്രമങ്ങള്‍ രാവിലെ 11ന് ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമ പ്രകാരം (ഐപിസി) പ്രതികള്‍ ചെയ്തതായി കോടതി കണ്ടെത്തിയ കൂട്ടബലാത്സംഗക്കുറ്റം (വകുപ്പ് 376ഡി), ഗൂഢാലോചന കുറ്റം (120ബി) ഉള്‍പ്പെടെ 10 കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eduline

CAT 2025 ഫലം ജനുവരിയിൽ; ശതമാന സ്‌കോർ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം

Eduline

ക്ലാസ്സ് 10 സയൻസ് ചോദ്യപേപ്പറിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ

Kerala

സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത പാസ്‌പോര്‍ട്ട് തിരികെ വേണം; കോടതിയെ സമീപിച്ച് ദിലീപ്

Kerala

നിരപരാധിയാണെന്ന് പള്‍സര്‍ സുനി; കോടതിയില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് മാര്‍ട്ടിന്‍

Kerala

പ്രചരിപ്പിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യം കൊല്ലപ്പെട്ട ചിത്രപ്രിയയുടേതല്ല; പോലീസിനെതിരെ ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

Kerala

കൊട്ടാരക്കരയില്‍ റോഡിലെ കൂറ്റന്‍ ദിശാഫലകത്തിന്റെ ലോഹപാളി ദേഹത്തേക്ക് അടര്‍ന്നുവീണു; സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരന്റെ കൈപ്പത്തി അറ്റു