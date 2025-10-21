Kerala
ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു
ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീന് ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേല്ക്കുകയായിരുന്നു.
കോഴിക്കോട് | കുറ്റ്യാടിയില് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു. കായക്കൊടി ഈച്ചക്കുന്നിലെ അഖിലേഷ്(27) ആണ് മരിച്ചത് .കുറ്റ്യാടി കോവക്കുന്നിലെ ഒരു വീട്ടില് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീന് ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേല്ക്കുകയായിരുന്നു.
അഖിലേഷിനെ ഉടന് തന്നെ കുറ്റ്യാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടത്തിയ ശേഷം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടുനല്കി
