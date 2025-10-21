Business
ഗ്ലോബല് ഫുഡ് വീക്കിന് അബൂദബിയില് തുടക്കം; പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് പ്രോത്സാഹനവുമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ്
അബൂദബി | ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്തും രാജ്യാന്തര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയും ഗ്ലോബല് ഫുഡ് വീക്കിന് അബൂദബി നാഷണല് എക്സിബിഷന് സെന്ററില് തുടക്കമായി. യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്ഷ്യല് കോര്ട്ട് ചെയര്മാനുമായ ഷെയ്ഖ് മന്സൂര് ബിന് സായിദ് അല് നഹ്യാന് നേതൃത്വം നല്കുന്ന ഗ്ലോബല് ഫുഡ് വീക്കില് പുതിയ കാലത്തെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരം, ഭക്ഷ്യോത്പാദനം, കാര്ഷിക സാങ്കേതികത നയങ്ങള്, വിതരണ ശൃംഖലകള് തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങള് ചര്ച്ചയാകുന്നു. ഇന്ത്യ ഉള്പ്പടെയുള്ള 75 രാജ്യങ്ങളിലെ 2,070 പ്രദര്ശകരാണ് ഇത്തവണ പങ്കെടുക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര കമ്പനികളാണ് അധികവും. വിദഗ്ധര് നയിക്കുന്ന സമ്മിറ്റുകളുമുണ്ട്. പ്രസിഡന്ഷ്യല് കോര്ട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാന് (സ്പെഷ്യല് അഫേഴ്സ്) ഷെയ്ഖ് ഹംദാന് ബിന് മുഹമ്മദ് ബിന് സായിദ് അല് നഹ്യാന്, യു എ ഇ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഡോ. അംന ബിന്ത് അബ്ദുല്ല അല് ദഹക്, സഊദി പരിസ്ഥിതി ജലവിഭവ കാര്ഷിക വകുപ്പ് വൈസ്മിനിസ്റ്റര് എന്ജിനീയര് മന്സൂര് ഹിലാല് അല് മുഷൈതി അടക്കമുള്ളവര് ആദ്യ ദിനം ഗ്ലോബല് ഫുഡ് വീക്ക് എക്സിബിഷനിലെത്തി.
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന പദ്ധതികള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കി നിര്ണായക കരാറുകളില് ഗ്ലോബല് ഫുഡ് വീക്കിന്റെ ആദ്യ ദിവസം ലുലു ഒപ്പുവച്ചു. ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്ന സായിദ് ഹയര് ഓര്ഗനൈസേഷനുമായി ലുലു കൈകോര്ത്തു. സായിദ് ഹയര് ഓര്ഗനൈസേഷന് ഫാമില് ഭിന്നശേഷിക്കാര് കൃഷി ചെയ്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഴം-പച്ചക്കറികള് ശേഖരിക്കാന് ധാരണയായി. ഇവക്ക് മികച്ച വിപണി ലുലു സ്റ്റോറുകളില് ഉറപ്പാക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തില് സായിദ് ഹയര് ഓര്ഗനൈസേഷന് ഡയറക്ടര് അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ലാലി അല് ഹുമൈദാനും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാന് എം എ യൂസഫലിയും ഒപ്പുവച്ചു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനായി ഷെയ്ഖ ഫാത്തിമ ബിന്ത് മുഹമ്മദ് ബിന് സായിദ് അല് നഹ്യാന് തുടക്കം കുറിച്ച ഫാത്തിമ ബിന്ത് മുഹമ്മദ് ബിന് സായിദ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് (FBMI) പദ്ധതിക്ക് ലുലു പിന്തുണ അറിയിച്ചു. സ്ത്രീകള് നിര്മിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് വിപണി ലഭ്യമാക്കി മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്തേകുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഈ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് മികച്ച വിപണി ലുലു സ്റ്റോറുകളിലും ലഭ്യമാക്കും. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാന് എം എ യൂസഫലി, സി ഇ ഒ. സെയ്ഫി രൂപാവാല, ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ആന്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫീസര് വി ഐ സലിം എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്, ഫാത്തിമ ബിന്ത് മുഹമ്മദ് ബിന് സായിദ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സി ഇ ഒ. മെയ്വന്ത് ജബര്ഖില്, ലുലു പ്രൈവറ്റ് ലേബല് ഡയറക്ടര് ഷമീം സൈനുലാബ്ദീന് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തില് ഒപ്പുവച്ചു.
പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് പിന്തുണയുമായി, എമിറാത്തി ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെയും സോഴ്സിങ് വര്ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി. ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തില് ബവാബ്ത് ലിവാ ഫുഡ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് സി ഇ ഒ. ഹുമൈദ് അലി അല്സാബി അല് തായിബ് ഡയറക്ടര് ടി കെ നൗഷാദ് എന്നിവര് ഒപ്പുവച്ചു.
ഇതുകൂടാതെ, യു എ ഇയിലെ വൈവിധ്യമാര്ന്ന തേന് ഉത്പന്നങ്ങള്, ഡേറ്റ്സ് സിറപ്പ്, കോഫി, മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ പുതിയ ശേഖരവും ഗ്ലോബല് ഫുഡ് വീക്കില് ലുലു അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ മാസം 23 വരെയാണ് ഗ്ലോബല് ഫുഡ് വീക്ക്.